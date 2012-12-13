В Москве родилось на 9 тысяч детей больше, чем в прошлом году

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В январе-ноябре 2012 года в столице родилось на 9 тысяч детей больше, чем за такой же период прошлого года.

Как можно узнать из статистики на сайте столичного управления ЗАГС, за этот период 2012 года в Москве родилось 123 тысячи 483 малыша. При этом за январь-ноябрь 2011 года родилось 114 тысяч 136 детей.

Однако, по данным управления ЗАГС, вырос в Москве и уровень смертности. Правда, он отстает от темпов рождаемости примерно на 6 тысяч человек. Если в январе-ноябре 2011 года в столице зарегистрировано 102 тысячи 476 смертей, то за аналогичный период этого года умерли 105 тысяч 426 человек.

Напомним, по итогам года в городе должны родиться около 135 тысяч юных москвичей. При этом в прошлом году родилось 125 тысяч 58 детей.

Также в столице увеличился возраст матерей. Многие предпочитают рожать детей не в 20-24 года, как раньше, а в возрасте 25-30 лет.

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