35 тысяч новобрачных зарегистрировались в ЗАГС через портал госуслуг

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С 1 июня 2013 года почти 25 тысяч новобрачных подали документы во дворцы бракосочетания и ЗАГСы через портал госуслуг, сообщила на пресс-конференции начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По ее словам, практически все отделения ЗАГС и дворцы бракосочетания могут получать заявления через интернет. Муравьева добавила, что в первом полугодии 2014 года через интернет было подано почти 12 тысяч заявлений.



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При этом наиболее популярным возрастом для вступления в брак остается период от 25 до 34 лет - 54% мужчин и 53% женщин. 23% девушек принимают решение о регистрации брака в возрасте от 18 до 24 лет, 19% женихов старше 35, но моложе 44 лет.

Также Муравьева сказала, что больше половины от общего количества браков – 54,2% - было зарегистрировано для жениха и невесты впервые, а 27,2% заключили свой брак, когда для одного из супругов он является повторным.

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