Во Внукове задержали крупную партию хамона из Испании

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В аэропорту "Внуково" задержали четыре партии хамона (вид свиного окорока) из Испании. Вес продукта, поступившего почтой, составил 32 килограмма, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Хамон, поступивший без ветеринарных сопроводительных документов из Испании, был возвращен обратно.
Они различаются способом приготовления. Различие между хамоном серрано и хамоном иберико - порода свиней и их диеты.
Внешне их можно различить по цвету копытца: у серрано - белое, у иберико - черное.
Напомним, в октябре 2014 года столичное управление Россельхознадора вернуло отправителю 65,7 килограмма хамона, прибывшего на Киевский вокзал. Товар пришел из Испании без разрешения и нужных документов.
В одном из столичных ресторанов при проверке обнаружили мясо редчайших животных, предположительно, амурского тигра и дальневосточного леопарда. Как животные, которые занесены в Красную книгу, охраняются международными конвенциями и числятся как особо ценные и исчезающие виды, попали в тарелки, выясняют полицейские.