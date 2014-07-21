Путин призвал обеспечить безопасность при расследовании падения Boeing

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выступил со специальным заявлением о крушении на Украине малайзийского Boeing-777, сообщает пресс-служба Кремля. Президент подчеркнул, что Россия неоднократно призывала противоборствующие силы на Украине "немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров".

"С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло", - отметил он.

По словам Владимира Путина, никто не должен и не имеет права использовать трагедию для достижения узкокорыстных политических целей.

Президент считает необходимым обеспечить безопасность при работе международных экспертов на месте крушения самолета, в том числе организовать гуманитарные коридоры.

"Необходимо, чтобы на месте катастрофы работала полноценная группа экспертов под эгидой ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)", - заявил он.

Президент добавил, что Россия сделает все, чтобы конфликт на востоке Украины перешел из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за столом переговоров мирными и исключительно дипломатическими средствами.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airways, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от города Шахтерска на востоке Украины. В результате катастрофы погибли 298 человек.