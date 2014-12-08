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Политика

08 декабря 2014, 20:02

Конституция России должна быть "живой" – Путин

Владимир Путин Конституционный суд власть Конституция России

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Конституция России должна быть "живой", и в ней при необходимости должны происходить изменения, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с судьями Конституционного суда. Он также отметил, что российская правовая система является одной из самых развитых в мире, передает ТАСС.

"Наша Конституция защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой. Но конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в основной закон какие-то коррективы", – заявил Владимир Путин.

В пример он привел прецедент, когда в прошлом году для обеспечения принципа равенства всех перед законом были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего Арбитражного судов.

Президент считает, что "конституционные нормы необходимо постоянно анализировать, применять к стремительно меняющейся реальности, изучать правоприменительную практику, уметь смотреть "за горизонт".

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Кроме того, глава государства затронул вопросы исполнения решений Конституционного суда. Он считает, что в данной области наблюдается положительная динамика, однако все равно еще остаются проблемы. По статистике, в этом году в КС поступило более 14 тысяч обращений, абсолютное большинство составили жалобы граждан и их объединений.

Путин добавил, что хотел бы услышать, какие именно системные ошибки допускают законодатели и где не хватает юридической техники и культуры.

Отметим, что поправки в действующую Конституцию вносились только несколько раз. В основном, они касалось территориальных изменений. Например, в 2014 году в состав страны были включены Республика Крым и Севастополь.

Помимо этого, фактические поправки вносились в 2008 году, тогда срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет, а полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет. А в начале 2014 года был закреплен новый Верховный суд, появившийся в результате объединения Верховного и Высшего арбитражного судов.

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