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Бизнес

05 декабря 2014, 16:31

Путин: надо проработать вопрос о создании программы развития предпринимательства

Владимир Путин бизнес предпринимательство

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Необходимо проработать вопрос о создании программы развития предпринимательства в России, которая могла бы объединить все существующие механизмы в этой сфере, заявил Владимир Путин в пятницу на встрече с омбудсменами.

Так президент ответил на предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова создать программы развития предпринимательства в РФ, пишет МИА "Россия сегодня". Путин напомнил, что в стране уже есть "Предпринимательская инициатива" и те инструменты, которые предлагает Агентство стратегических инициатив (АСИ), предпринимательские структуры и правительство.

"Можно, конечно, все это систематизировать в ту стратегию развития, о которой вы сейчас говорили", - ответил Путин Титову.

Президент назвал свободу предпринимательства главным сигналом своего послания к Федеральному Собрание, оглашенного в четверг.

"Главный сигнал как раз и заключался в том, что мы в современных условиях делаем выбор не в сторону дополнительного и часто неэффективного регулирования, - хотя оно, безусловно, нужно, и оно будет оставаться. Но все-таки главное, на что мы делаем упор, - на свободу предпринимательства. Рассчитываем, что, внедряя дух свободы предпринимательства, внедряя соответствующие инструменты, мы сможем сделать существенный шаг в развитии национальной экономики", - сказал Путин.

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Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в России. В частности, президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя зарекомендовали, не нуждаются в проверках.

В частности, для компаний, к которым на протяжении трех лет не было серьезных нареканий, еще на три года освободить от любых проверок надзорными органами. Кроме того, президент предложил на 4 года зафиксировать налоги для малого бизнеса - то есть не менять их на протяжении этого срока.

Путин также выступил за полную амнистию капитала, возвращающегося в Россию.

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