Талантливым детям выдадут по 20 тысяч рублей из президентских грантов

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Владимир Путин предложил выделять талантливым детям по пять тысяч президентских грантов в 20 тысяч рублей ежемесячно. Глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию, отметил, что талантливые дети являются достоянием России и нуждаются в поддержке, сообщает корреспондент M24.ru.

Речь идет о детях, которые добились успеха в национальных и международных профессиональных соревнованиях, а также имеют патенты и публикации в научных журналах.

"Предлагаю для таких подростков, поступивших в вуз, каждый год выделять по пять тысяч президентских грантов. Размер одного гранта составит 20 тысяч рублей в месяц", - заявил Путин.

Отметим, что столичные власти также усилили поддержку детей. В августе сумму грантов мэра Москвы для столичных школ увеличили в полтора раза - до 1 миллиарда рублей.

Количество московских победителей Всероссийской Олимпиады школьников увеличилось в этом году в два раза по сравнению с 2013 годом. Около 90 процентов выпускников столичных школ поступают в высшие учебные заведения.

Добавим, что первое послание президента было озвучено 24 февраля 1994 года и с тех пор проводится каждый год.

Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания, "прямые линии" и пресс-конференции. Встреча с журналистами запланирована на 18 декабря.

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.