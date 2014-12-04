Путин поставил задачу снизить темпы инфляции до 4%

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Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости снизить темпы инфляции до четырех процентов в год, сообщает корреспондент M24.ru. Минэкономразвития спрогнозировало в 2015 году инфляцию в 7,5 процента.

"Важно сохранить устойчивую макроэкономическую ситуацию и иметь в среднесрочной перспективе инфляцию до 4 процентов, но не за счет подавления деловой активности. Нам надо научиться гармонично совмещать две цели - сдерживание инфляции и стимулирование экономического роста", - сказал Путин.

Под среднесрочной перспективой президент России имел в виду срок в три-четыре года. Путин также отметил, что в эти же временные рамки экономика России должна преодолеть нулевой рост и выйти на темпы, превышающие среднемировые показатели. Глава государства подчеркнул, что только таким путем можно увеличить долю России в мировой экономики. Сейчас эта доля составляет около двух процентов.

В частности, Путин предложил использовать сбережения России, как источник для инвестиций в развитие экономики. "У нас большой объем внутренних сбережений, их надо превратить в эффективные инвестиции. К 2018 году мы должны довести годовой уровень инвестиций до 25 процентов за год. Чтобы этот процесс шел во благо, а не способствовал вывозу капитала, Центробанк должен повысить устойчивость банковской системы. Он сейчас этим и занимается", - заявил президент.

Одной из главных текущих целей глава государства назвал борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

Напомним, в течение последней недели рубль потерял в стоимости 10 процентов по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро". В четверг, 4 декабря, за 1 доллар дают 54,38 рубля по курсу ЦБ, а за евро - 67,27 рубля.

11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Стоит отметить, что для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает. Этим правом банкиры воспользовались на этой неделе, когда курс рубля обрушился после опубликования прогноза Минэкономразвития.

Добавим, что первое послание президента было озвучено 24 февраля 1994 года и с тех пор проводится каждый год.

Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания, "прямые линии" и пресс-конференции. Встреча с журналистами запланирована на 18 декабря.

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.