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Жизнь в мире

20 июля 2014, 23:08

Территорию поисковых работ в районе крушения "Боинга" расширили

Украина Боинг авиакатстрофы поисковые работы жизнь в мире

Поисковые работы в районе крушения "Боинга" расширили до 50 кв. км

Территория поисковых работ в районе крушения малайзийского "Боинга" на востоке Украины расширена до 50 квадратных километров, сообщает канал "Москва 24".

Уточняется, что место падения самолета обследуют около 800 специалистов и волонтеров. Тела погибших грузят в поезд и готовят к транспортировке. Найденные на месте крушения предметы, похожие на "черные ящики", вывезены в Донецк и будут переданы только экспертам Международной организации гражданской авиации. Об этом заявил премьер-министр так называемой Донецкой народной республики Александр Бородай.

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Расследованием катастрофы занимаются правительственная комиссия Украины, ОБСЕ и малайзийская сторона.

Ранее сообщалось, что номер рейса разбившегося самолета изменят в память о погибших. С 25 июля маршрут Амстердам - Куала-Лумпур будет проходить под номером 19, сейчас он значится как 17-ый.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airways потерпел крушение недалеко от города Шахтерска. Он выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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