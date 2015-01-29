"Торпедо" не пустили на стадион "Локомотив"

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Московское "Торпедо" не будет проводить весенние домашние матчи чемпионата России на арене в Черкизово. "Локомотив" отказал автозаводцам, таким образом, "черно-белым" придется искать другие варианты, сообщает Чемпионат.
Руководство "железнодорожников" приняло такое решение из-за вражды между фанатами "Локомотива" и "Торпедо".
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Напомним, "Торпедо" планирует начать весеннюю часть чемпионата России по футболу на одной из московских арен. Клуб переедет из Раменского, где проводил матчи на протяжении двух последних лет.
Арена в Раменском в настоящее время не готова к проведению поединков Российской футбольной премьер-лиги.
Отметим, что исторически домашним стадионом "Торпедо" считалась арена на Восточной улице, но в настоящее время там проводится реконструкция.