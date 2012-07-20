Сбербанк приобрел 90 процентов акций ЗАО "Рублево-Архангельское"

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Сбербанк приобрел у главы БИН Банка Микаила Шишханова 90 процентов акций ЗАО «Рублево-Архангельское», которому принадлежат более 400 гектаров на Новорижском шоссе. Теперь банк контролирует 100 процентов компании.

Как рассказал газете РБК daily зампред Сбербанка Андрей Донских, сделка прошла около месяца назад. Собеседник издания не раскрыл сумму сделки. Между тем, как ранее писала газета, сделка могла быть безденежной: свой пакет акций Шишханов намеревался уступить Сбербанку в счет долга в размере более 4 миллиардов долларов.

Микаил Шишханов купил «Рублево-Архангельское» в 2008 году у главы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова. Тогда сумма сделки оценивалась в 5,3 миллиарда долларов. На эту покупку Сбербанк одолжил Шишханову около 4 миллиардов долларов и взял взамен 10 процентов акций ЗАО.

Остальные акции и принадлежащие ЗАО земельные участки остались у банка в качестве залога. В октябре 2011 года дочерняя компания Сбербанка получила одобрение ФАС на приобретение залоговых акций.

На данный момент начинается конкурс по концепции строительства на приобретенной Сбербанком территории. Само строительство планируется начать уже в 2013 году. Вместе с тем, как заметил зампред Сбербанка, еще не решен вопрос о том, что именно появится на этом участке. Возможно, это будет смежная застройка: и офисная, и жилая. «Все будет зависеть от того, какое градостроительное решение нам предложат, — объяснил Андрей Донских. — Но мы не собираемся сами строить». По информации РБК daily, в будущем Сбербанк планирует перепродать приобретенные территории, предложив их по частям инвесторам.

Ранее Сулейман Керимов рассчитывал возвести на этой территории город миллионеров, на котором собирался разместить 2,7 миллиона квадратных метров премиального жилья. В свою очередь, совладелец группы БИН планировал построить там 2,24 миллиона квадратных метров жилья и около 1 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. А глава Сбербанка Герман Греф не исключал возможности создания на Новорижском шоссе международного финансового центра.