Столице не грозит эпидемия гриппа - главный санитарный врач Москвы

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Несмотря на погоду, Москве не грозит эпидемия гриппа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача столицы Елену Андрееву.

По словам Андреевой, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве сейчас на 16,9 процентов ниже эпидемиологического порога. Москвичи стали меньше болеть благодаря вакцинации против гриппа, считает главный санитарный врач.

Отметим, к концу ноября вакцинацию против гриппа прошли более 2,8 миллиона москвичей. Около 700 тысяч человек - работников ЖКХ, транспорта, строительства, торговли и других отраслей городского хозяйства - сделали прививки впервые.

Ранее M24.ru сообщало, что в случае эпидемии гриппа некоторые московские больницы могут перепрофилировать в инфекционные. Сейчас в столице работают две инфекционные больницы.

Чтобы снизить риск заболевания гриппом или ОРВИ, врачи рекомендуют следовать нескольким важным советам.

Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки - это в десять раз снижает вероятность заражения гриппом. Также можно порекомендовать регулярную уборку и проветривание квартиры.

Важной мерой предотвращения болезни является и вакцинация. Она добровольна, но перед ней не будет лишним сдать анализы: у любой прививки могут быть побочные эффекты. Чтобы выяснить, готов ли ваш организм к вакцине, можно обратиться в районную поликлинику или иммунологический центр.

Если анализы показывают, что прививку вам делать не рекомендуется, стоит подождать две-три недели, а потом снова пройти обследование. Если показатели в норме, врач даст направление на прививку. Вакцину обычно вводят осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. От ближайшей эпидемии защищаться прививкой уже поздно: антитела просто не успеют сформироваться.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Вакцина не предполагает стопроцентную вероятность того, что человек не заболеет. Однако она может гарантировать, что если человек все-таки подхватит грипп, болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений.

Еще одним способом защиты от вируса считается маска. Но находиться в одной и той же маске можно не более двух часов: потом ее нужно заменить на новую. Врачи на период эпидемии принимают препараты, содержащие индукторы интерферона: это повышает собственный иммунитет человека.

При первых симптомах гриппа медики советуют вызывать врача на дом, если состояние критическое - набрать номер скорой помощи. Кроме того, на период эпидемии в больницах и поликлиниках организуют специальные дежурства врачей и медсестер, что поможет вам быстро попасть на прием.

Не стоит слепо верить в силу антибиотиков. С одной стороны, они помогают избежать бактериальных осложнений болезни. С другой стороны, на сам вирус гриппа антибиотики не действуют. Зато, по мнению вирусолога Галины Червонской, от инфекции прекрасно защищает чеснок: регулярно употребляя его в пищу, она ни разу в жизни не болела гриппом.