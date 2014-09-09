Роспотребнадзор усилит контроль за деятельностью интернет-магазинов

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Роспотребнадзор планирует ужесточить контроль за деятельностью интернет-магазинов, сообщила на мероприятии "День конкуренции в России" глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что в настоящее время планируется внести изменения в законодательство, где будут установлены дополнительные требования к интернет-магазинам. Особо Попова выделила проблему продажи лекарств через интернет - в Сети можно купить некоторые лекарства, запрещенные к продаже без рецепта.

Ранее M24.ru сообщало, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил упорядочить интернет-торговлю. Так, порог беспошлинного ввоза интернет-посылок будет снижен до 150 долларов (сейчас он составляет тысячу евро).