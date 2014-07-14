Группа Radiohead начнет работу над новым альбомом в сентябре

Radiohead. Фото: Страница группы в Facebook

Группа Radiohead начнет работу над девятым по счету альбомом в сентябре этого года. Об этом гитарист коллектива Джонни Гринвуд рассказал в радиошоу Мэри Энн Хоббс на BBC 6 Music.

"Мы начнем играть, репетировать и записывать в сентябре, и посмотрим, как это будет звучать", - сообщил Гринвуд.

В настоящее время участники группы работают над сольными проектами. Недавно у Radiohead завершилось мирового турне в поддержку предыдущего альбома The King Of Limbs 2011 года.

О том, что коллектив соберется после трехлетнего перерыва и начнет работу над новым альбомом, в 2013 году заявил бас-гитарист Radiohead Колин Гринвуд.

Несмотря на то, что работа над пластинкой вот-вот начнется, навряд ли новый альбом выйдет скоро. Так, пластинку The King Of Limbs группа записывала целых два года.



Напомним, в феврале 2013 года группа Тома Йорка Atoms For Peace выпустила дебютный альбом Amok. Это все та же интеллигентная, аккуратная и меланхоличная музыка, представляющая смесь рока и глитча (экспериментальной электроники, использующей цифровые шумы и звуковые искажения).