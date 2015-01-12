Двухэтажные поезда Москва - Петербург оснастят системой видеонаблюдения

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Каждый вагон двухэтажного поезда Москва - Санкт-Петербург будет оснащен системой кондиционирования воздуха и отопления, а также системой видеонаблюдения и контроля, сообщает пресс-служба РЖД.

Кроме того, в каждом вагоне будет три биотуалета, которыми можно пользоваться во время стоянок, удобные лестницы с поручнями, энергосберегающие светодиодные светильники и жесткие герметичные межвагонные переходы. В штабном вагоне есть купе для людей с ограниченными возможностями и подъемником для колясок.

Купейный вагон включает в себя 64 спальных места вместо 36. Купе состоят из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон - 50 мест (вместо 18-24), вагон-ресторан может вместить 44-48 человек в обеденном зале.

Купе также оборудованы двумя розетками для подключения электробритв, мобильных и других устройств мощностью не более 100 Вт. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

При этом в ведомстве отметили, что вагоны сделаны с использованием новых технологий, оборудования и материалов для их экологичной эксплуатации.

Ранее стало известно, что двухэтажный фирменный поезд между Москвой и Санкт-Петербургом начнет курсировать с 1 февраля 2015 года. Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга - 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург - в 6.44. Рейсы будут совершаться ежедневно.

Маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1299 рублей.

Напомним, осенью 2013 года двухэтажные поезда начали курсировать по маршруту Москва - Адлер.

Глава Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов сообщал, что в 2015 году компания закупит двухэтажные вагоны с местами для сидения. Ожидается, что поезда будут курсировать между Тулой, Курском, Орлом и Белгородом. Кроме того, новые поезда должны поехать между городами Поволжья, а также до Брянска и Смоленска.