Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

12 января 2015, 19:40

Двухэтажные поезда Москва - Петербург оснастят системой видеонаблюдения

РЖД ж/д и вокзалы двухэтажные поезда Москва - Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Каждый вагон двухэтажного поезда Москва - Санкт-Петербург будет оснащен системой кондиционирования воздуха и отопления, а также системой видеонаблюдения и контроля, сообщает пресс-служба РЖД.

Кроме того, в каждом вагоне будет три биотуалета, которыми можно пользоваться во время стоянок, удобные лестницы с поручнями, энергосберегающие светодиодные светильники и жесткие герметичные межвагонные переходы. В штабном вагоне есть купе для людей с ограниченными возможностями и подъемником для колясок.

Купейный вагон включает в себя 64 спальных места вместо 36. Купе состоят из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон - 50 мест (вместо 18-24), вагон-ресторан может вместить 44-48 человек в обеденном зале.

Купе также оборудованы двумя розетками для подключения электробритв, мобильных и других устройств мощностью не более 100 Вт. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

При этом в ведомстве отметили, что вагоны сделаны с использованием новых технологий, оборудования и материалов для их экологичной эксплуатации.

Ранее стало известно, что двухэтажный фирменный поезд между Москвой и Санкт-Петербургом начнет курсировать с 1 февраля 2015 года. Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга - 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург - в 6.44. Рейсы будут совершаться ежедневно.

Ссылки по теме

Маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1299 рублей.

Напомним, осенью 2013 года двухэтажные поезда начали курсировать по маршруту Москва - Адлер.

Глава Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов сообщал, что в 2015 году компания закупит двухэтажные вагоны с местами для сидения. Ожидается, что поезда будут курсировать между Тулой, Курском, Орлом и Белгородом. Кроме того, новые поезда должны поехать между городами Поволжья, а также до Брянска и Смоленска.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать