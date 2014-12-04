Инвестпортал Московской области начал работать в тестовом режиме

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Инвестиционный портал Московской области invest.mosreg.ru начал работать в тестовом режиме, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На портале объединена информация о более чем 100 площадках для возможной реализации инвестиционных проектов в регионе. В частности, это данные о строящихся и готовых производственных, логистических, офисных, торговых комплексах, индустриальных парках, транспортных и туристических объектах.

Инвестор может выбрать подходящий проект по заданным критериям: площадь территории, место расположения и целевое использование.

Кроме того, доступна функция подачи заявок на реализацию инвестиционного проекта в онлайн-режиме. Предложение направляется в министерство инвестиций и инноваций Московской области, а также в администрацию муниципального района, где предполагается осуществление проекта. Заявка рассматривается в течение 30 дней.

К ресурсу подключены муниципальные образования и органы государственной власти. Предполагается, что реализация того или иного инвестпроекта будет отслеживаться в режиме реального времени.