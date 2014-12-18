Кубок Первого канала: зрелище, которое нельзя пропустить

Фото: ТАСС/Елена Руско

18 декабря в Сочи стартует Кубок Первого канала - традиционный хоккейный турнир сборных. Ныне он является одним из этапов Евротура. Почему за его перипетиями стоит понаблюдать, рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов.

О необходимости Евротура, равно как и о его бесполезности, говорится уже очень давно. Аргументов приводится множество, и согласиться можно равно как со сторонниками, так и с противниками. Уже были приняты решения, которые с этого сезона делают некоторые этапы Евротура менее значимыми, чем матчи регулярного чемпионата КХЛ. Но это не касается Кубка Первого канала.

Ради турнира в Сочи впервые в этом сезоне прерывается чемпионат КХЛ. Наверное, это правильно - такой подход дает возможность главному тренеру национальной команды Олегу Знарку посмотреть на тех, кто потенциально будет защищать честь страны на чемпионате мира. К тому же нельзя исключить, что некоторые хоккеисты сыграют и на более значимых соревнованиях, например, на Кубке мира или Олимпиаде. Тем более, что в декабре игроки приедут в сборную в своих наилучших кондициях.

В Сочи позвали абсолютно всех сильнейших российских хоккеистов, которые выступают за пределами Северной Америки. Другое дело, что в этот раз свою роль сыграли травмы, которые не позволят приехать на берег Черного моря таким признанным мастерам, как Александр Радулов, Виктор Тихонов и примкнувшему к ним молодому, но очень талантливому Артемию Панарину. Наверное, отсутствие последнего и стоит признать главной потерей российской сборной на Кубке Первого Канала.

Фото: ТАСС/Елена Руско

Почему именно Панарин, а не Радулов? Просто великий и ужасный номер 47 все и всем доказал, в том числе и в сборной, он мастер и очень авторитетный хоккеист, а вот Артемий пока свою состоятельность доказывает только в питерском СКА. Не очень здорово, что судьба не дает ему возможность стать "своим в доску" и в команде Знарка. А ведь сборная очень нуждается в таких людях, как Панарин: дерзких, но при этом очень техничных и способных решить судьбу матча.

Зато приедет в Сочи Сергей Мозякин, и ему предстоит выйти в свитере сборной на тот лед, где он должен был сыграть в феврале 2014 года. Мы уже знаем, чем отличилась сборная, в составе которой не было лучшего на тот момент хоккеиста КХЛ. Теперь Мозякину, компанию которому непременно составит и Данис Зарипов, предстоит доезжать до ворот соперника в команде Знарка, и это будет своеобразный дебют для лучшего мастера лиги. Если Мозякин хочет сыграть на чемпионате мира следующей весной, то доказывать свою состоятельность ему придется уже сейчас.

Есть в составе и Илья Ковальчук, имя которого практически неразрывно связано со сборной. Причем и хорошего, и плохого было за время выступления за национальную команду у этого нападающего в достатке. Сейчас по игре Ковальчука за СКА есть определенные вопросы, а значит, у капитана сборной на турнире в Сочи есть дополнительная мотивация.

Интересно будет посмотреть и на Дениса Паршина, которого вызвали в сборную в самый последний момент после того, как стало известно о травме Радулова. Ему уже 28 лет, в середине "нулевых" он вместе с Сергеем Широковым считались одними из самых талантливых российских хоккеистов. Стать большими звездами у них не получилось, но объединившись в этом сезоне в составе "Авангарда", они заиграли так задорно, что у соперников не всегда находится чем ответить этой связке. Правда, в Сочи вызван лишь Паршин.

Илья Ковальчук. Фото: ТАСС

В атаке у сборной России очень большое для современного хоккея количество сыгранных связок: Мозякин - Зарипов, Шипачев - Ковальчук, Аверин - Плотников. Планировалась и армейская связка Григоренко - Радулов, но последний на берег моря не приедет. Добавить бы этой команде классных центрфорвардов, и сдержать ее будет сложно не только на этапе Евротура, но и на более серьезных соревнованиях.

Качественных центрфорвардов у нас дефицит, но в сборную призваны почти все сильнейшие. Уверен, что за этих парней краснеть не придется, равно как и за защитников. Наравне с опытными бойцами Знарок зовет в команду и молодых, которые уже становятся лидерами в своих клубах. Например, Никиту Зайцева и Андрея Миронова. У этих игроков обороны есть все качества, чтобы стать топовыми мастерами, и доказывать свои способности они должны уже здесь и сейчас.

За вратарей тоже переживать не стоит. Армеец Галимов, динамовец Еременко и страж ворот "Авангарда" Барулин обязаны сделать так, чтобы у их партнеров в поле была уверенность в сохранности своих ворот.

Кубок Первого канала в Сочи будет интересным, состав сборной России достаточно свеж и перспективен, а значит, мы должны увидеть и интересный, и результативный хоккей. А уж атмосфера на матчах сборной будет непередаваемой. Не пропустите!

Евгений Сафонов