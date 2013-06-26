Москвоведы предлагают назвать улицы в честь великих соотечественников

Как дают названия улицам Москвы

Московские власти решили переименовать очередной "номерной" проезд в честь покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса. Однако москвовед Александр Васькин предложил называть улицы в честь выдающихся людей России, о чем заявил в эфире "Москва FM".

"У нас множество улиц неизвестно в честь кого названных. Между тем есть очень много великих соотечественников, которые не удостоены до сих пор собственной улицы в Москве. Это Шостакович, Прокофьев, Ахматова, Пастернак или даже Всеволод Бобров", – считает Васькин.

В свою очередь депутат Мосгордумы Александр Крутов отметил, что городской закон позволяет не учитывать мнение местных жителей, а подобные решения часто принимаются по внешнеполитическим мотивам. Однако в честь генерал-губернатора Москвы князя Владимира Долгорукова при его жизни назвали его именем улицу по просьбе жителей и за их счет. Это название сохранилось до наших дней. Между тем москвичи уже не первый год просят назвать одну из улиц в честь Владимира Высоцкого, но подходящей власти пока не нашли.

Напомним, что Проектируемый проезд № 5509 в Хорошевском районе планируют переименовать в улицу Уго Чавеса.

Кроме того, на карте Москвы появится еще несколько новых имен. В честь Галины Вишневской назовут проектируемый проезд номер 326, проезд 4251 в Алтуфьевском районе СВАО переименуют в Поморский, а 5079-й проезд в Лосиноостровском районе будет именоваться Джамгаровской улицей.