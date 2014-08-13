СК возбудил дело из-за женской головы, найденной в Москве-реке

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном управлении Следственного комитета завели дело из-за найденной в Москве-реке женской головы, передает пресс-служба ведомства.

Дело завели по статье "Убийство". Специалисты устанавливают обстоятельства смерти и личности тех, кто может быть причастен к преступлению.

Напомним, 12 августа около Автозаводской улицы рабочий выловил сумку, в которой были фрагменты человеческого черепа и нижней челюсти. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

По предварительным данным, женщина погибла около месяца назад. Личность погибшей в настоящее время выясняется.

10 августа в канале имени Москвы также выловили голову женщины. Погибшая попала под прогулочный катер, который разорвал ее тело на части. Фрагменты тела в течение нескольких дней находились в разных частях канала.