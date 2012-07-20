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Наземный транспорт

20 июля 2012, 18:40

Проезд в автобусах теперь можно оплатить банковской картой

Мосгортранс наземный транспорт автобусы

ИТАР-ТАСС

Все внутригородские автобусы в Москве подключены к системе оплаты проезда банковскими картами. Такое заявление сделала начальник службы доходов и движения ГУП "Мосгортранс" Ольга Казанская, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что новые перспективные носители будут внедряться на всех наших маршрутах. Сейчас некоторые банки запустили проект оплаты проезда банковскими картами. В настоящий момент все внутригородские маршруты подключены к этой системе", - сказала Казанская.

По ее словам, для оплаты проезда банковской картой пассажиру необходимо обратиться в свой банк с просьбой встроить в карту специальное транспортное приложение. После этого можно картой можно пользоваться для проезда, прикладывая ее к валидатору в автобусе. При этом средства со счета будут списываться не сразу, а в конце месяца.

Казанская подчеркнула, что чем чаще пассажир в течение месяца пользуется транспортом, тем дешевле обойдется каждая поездка. В ближайшее время такая же система будет запущена и в автобусах, курсирующих в муниципальных образованиях Троицк и Московский.

Кроме того, "Мосгортранс" ведет переговоры с операторами мобильной связи, чтобы проезд в автобусах можно было оплачивать еще и с помощью сотовых телефонов.

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