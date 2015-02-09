В Новой Москве нашли место для федеральных чиновников

Органы федеральной власти могут разместить в Новой Москве

Москва готова разместить шесть органов федеральной власти на присоединенных территориях. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Об этом M24.ru рассказали в Москомархитектуре. Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин пояснил, что подготовлен проект территориальных схем, который пройдет публичные слушания. В Новой Москве также могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как рассказали M24.ru в Москомархитектуре, в территориальных схемах отражены перспективы развития Троицкого и Новомосковского округов. "То есть мы закладываем возможность для строительства перечисленных в документе проектов. После этого инициатива должна исходить от самих ведомств. Они должны обратиться за разрешением на строительство", - отметил собеседник M24.ru. Разрешение может быть выдано через 30 дней после обращения. Пока Москомархитектура не получала обращения от федеральных ведомств.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин пояснил M24.ru, что в проектах территориальных схем предусмотрена возможность строительства зданий для различных учреждений и ведомств. Там может появиться целый кластер правоохранительных и контролирующих органов. "Проект должен пройти процедуру общественных слушаний, после этого будет утвержден правительством Москвы", - сказал Жидкин.

Официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский сказал, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства сейчас нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, могут решить сами ведомства, отметил он.

Ведомства и учреждения:



УФСИН России по г Москве (Троицк)

Главное следственное управления Следственного комитета России(Троицк)

Мосгорсуд(Троицк)

УФНС России(Троицк)

Прокуратура Москвы(Троицк)

Комплекс зданий счетной палаты (Поселение Сосенское)

Единый кластер правоохранительных и контролирующих органов (Поселение Сосенское)

Городок ФСИН(Поселение Вороновское)



Социальные и культурные учреждения:

Центр прогресса художественной гимнастики (Поселение Десеневское)

Православный духовный центр(Поселение Вороновское)

Национальный парк русских сказок(Поселение Вороновское)

Инновационный библиотечный городок (Поселение Вороновское)

Музей двух отечественных войн (Поселение Вороновское)

Многофункциональный молодежный центр(Поселение Вороновское)

Агропроизводственный кластер(Поселение Вороновское)

Музейно-выставочный комплекс "Государственный музей истории ГУЛАГ" (Поселение Сосенское)

Филиал НИИ СП им.Н.В. Склифосовского (Поселение Сосенское)

Международный медицинский кластер (Поселение Сосенское)

Главный архитектор НИиПИ Генплана Москвы Андрей Гнездилов рассказал, что разработка территориальной схемы велась с 2012 года по заказу Москомархитектуры.

"Эту территориальную схему делали согласно техническому заданию, которое составлялось еще в 2012 году Москомархитектурой. В документе прописаны только зоны, а не конкретные участки размещения, общие цифры, общие технологические показатели. Будут ли располагаться все указанные объекты в окончательном варианте или нет, это будет решаться на следующих стадиях планирования", - сказал Гнездилов.

Он подчеркнул, что помещения для госорганов включены в территориальную схему согласно документации, которую готовила Москомархитектура. "На этапе сбора данных для составления технического задания было необходимо максимально широкое представление всех слоев и групп, проводились промежуточные рассмотрения, совещания с протоколами, куда привлекались все профессиональные специалисты", - сказал главный архитектор НИиПИ Генлана.

Идею переезда федеральных органов власти в Новую Москву впервые выдвинул в 2011 году Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента РФ. Изначально предлагалось перевезти в поселок Коммунарка Госдуму, Совет Федерации, Генпрокуратуру, Счетную палату, Верховный и Высший арбитражный суды, столичное правительство. В Коммунарке должны были построить административные здания и дома для чиновников. Стоимость проекта оценивалась в 420 млрд рублей. Здания, в которых сейчас располагаются органы власти, эксперты оценивали в 600 млрд рублей. Административный кластер в Коммунарке должен был стать главным драйвером развития Новой Москвы. Летом 2012 года спикер Госдумы Сергей Нарышкин отправил письмо Владимиру Путину, в котором говорилось о нецелесообразности переезда парламентариев. Место для Парламентского центра начали искать в границах "старой" Москвы. В числе вариантов рассматривалась территория бывшего стадиона "Красная Пресня", деловой центр "Москва-Сити", земля возле бывшей гостиницы "Россия". Через год было решено, что органы законодательной и судебной власти переезжать в Коммунарку не будут. Это позволило сократить расчетную стоимость строительства кластера в четыре раза – до 110 млрд рублей. В мэрии говорили, что могут перевести в Новую Москву часть своих структур. Госдуму и Совет Федерации решили перевести на территорию Мневниковской поймы. Именно там построят новый Парламентский центр за 200 млрд рублей, а нынешние здания законодателей выставят на торги. Здание Госдумы эксперты оценивают в $300–$400 млн, офис Совфеда— в $200–$250 млн. Верховный суд России переедет в Санкт-Петербург, для него строится специальный квартал. В августе 2014 года Дмитрий Медведев сказал, что идея о переезде госорганов в Новую Москву по-прежнему обсуждается. "Мы ее продолжаем обсуждать. Задача сверхсложная, но в принципе выполнимая, как мне представляется", - заявил Медведев.





В самих ведомствах пока ничего не могут сказать о переезде на новые территории. В департаменте пресс-службы и информации Счетной палаты РФ сообщили, что ничего не знают. Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова сказала, что суд в 2012 получил новый корпус, так что вряд ли переедет в ближайшие год или два.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сказала, что надзорное ведомство переезжать не будет. В пресс-службе столичного УФНС не знают о возможном переезде. Пресс-секретарь Елена Павлова сказала, что в Троицке уже действует Межрайонная инспекция ФНС. В Главном следственном управлении СКР по Москве также не в курсе ситуации. В августе 2014 года Высший арбитражный суд объединили с Верховным судом РФ, который в свою очередь должен переехать в Санкт-Петербург.

Главный архитектор города Калуги Сергей Ткаченко пояснил M24.ru, что ведомствам, у которых налажена система электронного документооборота, не важно, где находиться. "Приезжать им придется только из-за каких-то коллизий", - добавил Ткаченко.

По словам эксперта, если федеральные органы не будут разбросаны по всей территории Новой Москвы, то им будет удобнее взаимодействовать между собой. "Скорее всего, сотрудники будут приезжать на метро, которое в скором времени построят. Это намного удобнее, чем стоять в пробках", – отметил он.

Вице-спикер Московской городской думы Андрей Метельский не уверен, что столичным управлениям федеральных органов власти следует переезжать. "Район Новой Москвы должны иметь свою прокуратуру, органы суда. Но если туда и планируют переехать главные управления, то это может занять не менее десять лет", - пояснил Метельский.

По словам депутата, проект планировки территорий делается обычно на 10-15 лет вперед, кроме того, у Новой Москвы большая территория. "Может быть, туда переедут службы, которые не особенно задействованы в городе", - добавил он.

Отметим, что сейчас здания прокуратуры Москвы и ГСУ СКР расположены в Центральном округе. Прокуроры сидят в доме №16/2 на "старом" Арбате, следователи – на улице Новокузнецкая, дом 27. Мосгорсуд расположен недалеко от станции метро "Преображенская площадь", на улице Богородский вал. Управление ФНС - на Хорошевском шоссе, ГУФСИН по Москве – на "Водном стадионе"

Марина Курганская, София Сарджвеладзе, Майя Соерова, Анатолий Федотов