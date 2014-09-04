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Происшествия

04 сентября 2014, 07:46

Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Мособлбанка

Мосгорсуд суды хищения аресты обвинения Мособлбанк судебные решения

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы Мособлбанка Виктора Янина, обвиняемого в хищении более 400 миллионов рублей средств вкладчиков.

Таким образом, суд отказался выпустить его под залог и признал законным решение Тверского суда столицы, который выдал санкцию на арест банкира, сообщает РАПСИ.

Как ранее сообщалось, Янину предъявлено обвинение в "растрате в особо крупном размере". По данным источников издания "Коммерсантъ", он обвиняется в организации мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков.

Сообщается, что Янин и другие руководящие сотрудники банка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий. Как пишет газета, только Яниным было получено более 400 миллионов рублей, а долги на эту сумму повисли на заемщиках.

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Напомним, что ЦБ и АСВ в конце мая объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Дело в том, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения регулятора. Привлекаемые средства граждан не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.

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