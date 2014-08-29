Расшифровка дебатов кандидатов 31-го округа ("Москва Доверие")

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 31-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Курафеев (КПРФ), Анна Новикова (ЛДПР), Олег Сухов (самовыдвиженец), Варвара Грязнова ("Яблоко"), Сергей Зверев ("Единая Россия"), Сергей Анохин ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие"и радиостанции "Радио Москва"дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Сами выборы пройдут в единый день голосования - 14 сентября. Будет избраться 45 депутатов, и все по мажоритарной системе, это, скажем так, новинка этого года. Меня зовут Илья Федоровцев. Здравствуйте – говорю всем кандидатам, сейчас я вам представлю.

Итак, у нас в студии кандидаты в депутаты по 31-му избирательному округу, это районы Нагорный, Чертаново Северное и часть района Зюзино. У нас прошла жеребьeвка перед началом эфира, именно в таком порядке я буду представлять наших гостей, наших кандидатов, именно в таком порядке будут вступительные слова и потом раунд вопросов и ответов.

Итак, №1 – Александр Курофеев. Александр, здравствуйте.

Александр Курофеев: Здравствуйте.

Ведущий: №2 – Анна Новикова. Здравствуйте.

Анна Новикова: Добрый день.

Ведущий: №3 – Олег Сухов. Здравствуйте.

Олег Сухов: Здравствуйте.

Ведущий: №4 – Варвара Грязнова. Добрый день.

Варвара Грязнова: Здравствуйте.

Ведущий: №5 – Сергей Зверев. Здравствуйте.

Сергей Зверев: Добрый день.

Ведущий: И Сергей Анохин. Здравствуйте.

Сергей Анохин: Здравствуйте.

Избирательный округ № 31 Районы: Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино Кандидаты: Анохин Сергей Владимирович

Родился в 1956 году, живет в Подольске (Московская область). Работает в ООО "МД Ресурс". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Грязнова Варвара Леонидовна

Родилась в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "Агентство Варвары Грязновой". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Зверев Сергей Иванович

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Курафеев Александр Юрьевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "ПотребТоргКонтроль". Занимает должность председателя. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новикова Анна Сергеевна

Родилась в 1991 году, живет в Санкт-Петербурге. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пынзарь Михаил Васильевич

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность начальника Департамента. Самовыдвиженец.

Сухов Олег Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Самовыдвиженец.



Ведущий: Итак, первый раунд, мы так называем, это вступительное слово от каждого кандидата. У вас будет сейчас ровно минута, постарайтесь еe использовать, представить, может быть, себя, ещe лучше – свою программу, какие-то основные пункты. И вы в конце услышите такой специальный таймер, чтобы понять, что время заканчивается.

№1 - Александр Курофеев. Прошу, ваша минута, ваше время.

Александр Курофеев: Я - Курофеев Александр Юрьевич. Выдвигался избирательным объединением от Коммунистической партии Российской Федерации. Родился в 1967 году в городе Москве. Образование высшее, офицер запаса. На сегодняшний момент являюсь председателем Общественной организации потребителей, членом совета Военно-патриотического движения "Доблесть поколений", помощником депутата Государственной Думы на общественных началах. Женат, воспитываю троих несовершеннолетних детей.

Считаю приоритетом своей деятельности работу военно-патриотического плана, духовного воспитания молодeжи, непримиримой борьбы с наркоманией и с подростковым алкоголизмом.

Программа, с которой я выдвигаюсь, эта программа объединяет в себе, аккумулирует в себе… Всe?

Ведущий: Спасибо. Да, всe, но у вас ещe будет время, вы ещe сможете дополнить свои слова. Идeм дальше. Анна Новикова. Анна, здравствуйте ещe раз. Прошу, ваша минута.

Анна Новикова: Уважаемые избиратели, добрый день. Меня зовут Новикова Анна, я – кандидат от ЛДПР. ЛДПР на выборах в Мосгордуму предлагает свою программу, главный пункт которой проблема экологии и здоровья жителей Москвы. Столица перенаселена и перестала быть комфортным городом для жизни. Нечем дышать, страшная загазованность, превышает все допустимые нормы. В наших дворах вместо детских площадок неорганизованные парковки, а уровень шума зашкаливает все допустимые нормы.

ЛДПР требует поставить под жесткий контроль все аптеки, более 30% лекарств в наших аптеках поддельные, и не факт, что даже дорогостоящие лекарства не могут причинить вред вашему здоровью.

Необходимо срочно запретить повсеместные развалы арбузов и дынь: проверьте их обычным нитратометром – зашкаливают все показатели. А как давно вы пили воду из-под крана? В наших домах в ржавых трубах течeт плохая вода.

14 сентября я призываю вас голосовать за ЛДПР.

Ведущий: Спасибо, вступительное слово от Анны Новиковой. Идeм дальше. Олег Сухов – прошу, ваша минута.

Олег Сухов: Добрый день, уважаемые избиратели. Я – адвокат, я занимаюсь юридической деятельностью более 10 лет. Я закончил Юридическую академию и уже, как я говорил, общаюсь более 10 лет с населением Москвы и ближайшего Подмосковья, выявил огромное количество тех проблем, которые на сегодняшний момент интересуют каждого. И эти проблемы не только ограничиваются теми словами и теми предложениями, которые на сегодняшний момент все кандидаты у нас озвучивают, но этот перечень намного более широкий.

Как профессионал права, как адвокат, я знаю, какие законы нужно вносить, я знаю, какие законы нужно изменять. И самое главное: я знаю, как их нужно соблюдать. Кто, как не юрист, может надлежащим образом работать с Государственной Думе и исполнять те обязательства, которые на него возлагаются? Поэтому я, самовыдвиженец, голосуйте за меня, я знаю ваши интересы, ваши проблемы.

Ведущий: Спасибо. Олег Сухов, это было вступительное слово. Идeм дальше. Варвара Грязнова – прошу.

Варвара Грязнова: Здравствуйте, меня зовут Варвара Грязнова, я – житель района Чертаново Северное. Я выдвинулась на выборы в Московскую городскую Думу от партии "Яблоко". Моя повестка в первую очередь заключается в том, чтобы сделать чиновников города Москвы более подконтрольными жителям. Также моя повестка заключается в том, чтобы сделать местное самоуправление главным органом управления в районах. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы жители чувствовали себя хозяевами в своeм городе, и я готова бороться за их интересы, готова решать проблемы, связанные с ЖКХ, с незаконными стройками, с транспортными всякими махинациями, например, снятием отбойника с Варшавского и Каширского шоссе. Кроме того, я очень ратую за экологию и за нашу Битцу, Битцевский лес.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Варвары Грязновой. Идeм дальше. Сергей Зверев, прошу.

Сергей Зверев: Добрый день, уважаемые москвичи, я Зверев Сергей Иванович, 1960 года рождения, родился и вырос в Москве. Трудовой путь начал на Московской ситценабивной фабрике, откуда был призван в ряды Советской Армии, служил в воздушно-десантных войсках. Вернулся на предприятие, продолжил свой трудовой путь. Затем мой трудовой путь был связан с общественной работой. Я избирался депутатом районного совета, работал в органах исполнительной власти района, трудился в других исполнительных структурах, имею опыт управленческой работы. Работал в строительном комплексе. Я – действующий депутат Московской городской Думы. Опыт работы мне позволяет сегодня достойно представлять интересы моих избирателей в Московской городской Думе. Я работаю в комиссии по землепользованию и градостроительству. Вместе с избирателями мы добились сначала реконструкции Москворецкого сельхозрынка. Также будет строиться рынок на Чертановской улице и много дел, которые мы делаем вместе.

Сегодня я хотел бы поблагодарить всех тех, кто пришeл на предварительные выборы и поддержал меня. Это наша с вами общая победа.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Сергея Зверева. Сергей Анохин, прошу, теперь вы, минута.

Сергей Анохин: Здравствуйте, дорогие москвичи. Я Сергей Анохин, образование высшее, юрист. В настоящее время занимаю должность генерального директора строительной компании. Выдвинут политической партией "Справедливая Россия". Главным в своей программе считаю неуклонное развитие и укрепление местного самоуправления, решение тех болевых точек, которые мне высказали избиратели на встречах, которые мы проводили с вами. Имею опыт работы и в законодательной, и в исполнительной власти. Москвичи, вы мне уже оказывали доверие быть избранным депутатом районного совета, и я глубоко убеждeн, что я ваше доверие оправдал. С работой Московской городской Думы я также знаком с начала еe деятельности. Я работал в организационном отделе 1-го созыва Московской городской Думы, с этапа еe становления. Отвечал за работу Южного и Юго-Западного административных округов. Призываю вас прийти на выборы и проголосовать за "Справедливую Россию".

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 31-го округа

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Сергея Анохина. Сейчас мы перейдeм к раунду вопросов и ответов. Ещe раз напомню для зрителей – у нас в студии кандидаты в депутаты по 31-му избирательному округу. Это районы Нагорное, Чертаново-Северное и часть района Зюзино. Итак, в том же порядке задаeм вопросы и ответы. 30секунд есть на вопрос, минута на ответ. Рекомендую вам это время использовать сполна, что называется, и не оставлять, то есть более полно, может быть, вопрос задавать. Итак, вы первый. Вы задаeте вопросы для Анны Новиковой, прошу.

Александр Курафеев: Анна, как вы считаете, за период предыдущей сессии депутатов Московской городской Думы, где нас представлял Сергей Иванович Зверев, у нас за этот период по двум управам были сняты главы управ, что Нагорное, что Северное Чертаново, и были они сняты не по уходу на пенсию, не по повышению по карьерной лестнице, а за криминальные там, за сокрытие информации.

Ведущий: Вопрос?

Александр Курафеев: Вообще, как вы к этому относитесь, это ложится пятном?

Ведущий: Спасибо, прошу.

Анна Новикова: Отношусь я к этому крайне негативно. И прошлый созыв депутатов, я так думаю, это тоже стоит под не вопросом, а стоит обсудить, потому что по официальным данным многие из депутатов, например, за 2013 год провели всего шесть встреч с населением, со своими избирателями, что, в принципе, показывает качество их работы. Многие депутаты начали работать только ближе к началу выборов VI созыва в МГД. Я считаю, ЛДПР давно предлагало поставить под жeсткий контроль всех чиновников, что, собственно, я думаю, мы и сделаем, если наши кандидаты попадут в VI созыв МГД.

Ведущий: Вы сколько встреч провели? У вас время осталось. Во время кампании.

Анна Новикова: Встреч в округе я провела не так пока и много – около 15 встреч было проведено. Но прием ведется в ЛДПР на Луковом переулке, дом 9, куда вы можете прийти и оставить какое-то свое заявление или пообщаться лично со мной.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Анны Новиковой. Анна, теперь вы задаете вопрос для Олега Сухова, прошу.

Анна Новикова: Олег, ЛДПР настаивает – закрыть Москву от мигрантов. Любые другие действия мы считаем полумерой. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к мигрантам, к работе мигрантов в Москве? И какие ваши предложения по этому поводу?

Ведущий: То есть на посту, если вы станете депутатом, какие действия по улучшению, по ужесточению, как угодно, миграционной политики?

Олег Сухов: Скажем, я не совсем согласен с тем, что мигрантам совсем нет места на территории Москвы. Я не знаю, насколько это популярно или непопулярно, но если человек не родился в Москве, но имеет определенное образование, определенный опыт работы, имеет возможность приносить пользу людям, пусть он приносит ее. Если посмотреть сейчас, как работают те же самые москвичи, то многие из них не согласны осуществлять ту деятельность, которую осуществляют мигранты, за те зарплаты. В любом случае эту проблему нужно будет решать. А как ее решать? Заставить москвичей работать? Мы с вами этого сделать не можем. Другой вопрос, что нужно навести порядок, кто работает, на каких условиях, как он заезжает на территорию страны, территорию Москвы. Да, вот эти все вопросы должны быть решены, должны быть полностью подконтрольны. И сейчас, кстати, в этом направлении идет хорошая юридическая работа, с января этого года закон уже вступил о резиновых квартирах. Очень многих мигрантов привлекают к ответственности, в том числе к уголовной, поэтому я думаю, что этот вопрос разрешим, его надо решать.

Ведущий: Спасибо, Олег, теперь вы задаете вопрос для Варвары Грязновой.

Олег Сухов: Да, очень приятно задать вопрос, который будет связан с характером практического действия, так как я юрист-практик и не люблю общие слова. Очень много читал разных программ разных кандидатов. Честно скажу, мне в принципе ничего не понравилось, потому что именно общие слова. Вы мне ответьте очень коротко, ясно и понятно: как вы, как депутат, сможете обеспечить свою программу? Куда вы пойдете, что вы сделаете, и как вы это сделаете, если сейчас даже нет ответственности, какая была раньше, перед депутатами, когда депутату ничего не отвечают, с ним не работают? Как конкретно вы это сделаете?

Ведущий: Спасибо. Прошу, минута есть у вас.

Варвара Грязнова: Вы знаете, мне кажется, вы сделали упор на то, что не хотите общих слов, но вопрос слишком общий. Как я буду работать как депутат? В первую очередь я буду работать с жителями, со своими соседями, со своими активистами, которых у меня очень много во всех трех районах – в Чертаново-Северном, Нагорно и Зюзино. Честно говоря, если депутата по каким-то причинам кто-то не слышит, то он должен обращаться к своим жителям. И вместе с жителями можно выходить на согласованные публичные мероприятия, публичные акции, и может быть, тогда слух прорежется у тех, кто не слышит депутата.

Ведущий: Немного дополню вопрос. У вас в программе достаточно много пунктов. Вот если вы не сможете исполнить 30% из них, Олег об этом спрашивал, что в этом случае вы будете делать? Не сможете по каким-либо причинам.

Варвара Грязнова: <...> ничего не смогу с этим сделать, придется.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Варвары Грязновой. И теперь вы задаете вопрос для Сергея Зверева.

Варвара Грязнова: Сергей Иванович, добрый день. На днях я наткнулась на отзыв диссернета по поводу вашей диссертации, посвященной местному самоуправлению. Честно говоря, я открыла эту диссертацию и я увидела там много того, что называется водой. То есть там выводы непонятно к чему. И там есть много цитат без указания источников на двух авторов. Как вы это объясните.

Ведущий: Что называется заимствованием. Спасибо. Прошу.

Сергей Зверев: Я, во-первых, благодарен тем, кто потратил деньги и время на то, чтобы изучить мою историю, спасибо вам, я тоже к этому вернулся. Но тот, кто занимался научной деятельностью, он знает, что в любом научном труде есть ссылки на первоисточники. Поэтому в моей диссертации есть ссылки на те же первоисточники, на которые ссылались те, кто писали научные работы по развитию местного самоуправления. Но я еще раз благодарен тем, кто изучал мою диссертацию, что те более 20 законопроектов, которые я вносил как редактор в Московскую городскую Думу, они были приняты Московской городской Думой, по местному самоуправлению, по развитию местного самоуправления, которые работают сейчас, они оказались нетронутыми рецензентами, а это основная задача была моей кандидатской работы. И пользуясь случаем, для того чтобы наука двигалась дальше, я даю возможность всем тем, кто дальше будет защищаться по местному самоуправлению, воспользоваться результатами моей научной работы.

Варвара Грязнова: То есть можно списать с вашей диссертации.

Сергей Зверев: Пожалуйста. Там есть что списать. 20 законопроектов.

Ведущий: Обязательно нужно указывать ссылку. Спасибо.

Сергей Зверев: Да, я публично об этом сказал.

Ведущий: Сергей, теперь вы задаете вопрос для Сергея Анохина, прошу.

Сергей Зверев: Сергей, вы сказали, что у вас есть опыт работы. С чего бы начали свою работу в Московской городской Думе, если бы были избраны?

Ведущий: Спасибо.

Сергей Анохин: Спасибо за вопрос. В случае оказания мне доверия жителями работу бы я начал, в первую очередь, с решения тех болевых точек, которые уже обозначены в нашем избирательном округе. Это, естественно, вопрос по сносу пятиэтажных домов. Люди выходили на митинг в Зюзино, 14-й квартал. Программа по каким-то соображениям Правительства Москвы была приостановлена. Насколько мне известно, сейчас эта программа возобновлена. В первую очередь упор на те вопросы, которые мне задавали избиратели на моих встречах с ними, это вопрос пассажирского транспортного обслуживания по улице Криворожская, это вопросы доступа в Коробковский сад, почему-то он стал закрыт, хотя 20 лет назад был открытым. Это вопросы о ликвидации ясельных групп в детских дошкольных учреждениях.

Ведущий: Спасибо. Я обращаюсь сейчас к вам, Сергей Зверев, потому что вы задали вопрос за пять секунд. Чтобы все были в равных условиях, чтобы не было потом проблем, таймер запускать не будет, просто ответьте коротко на вопрос. Вы говорите, что много внесли законопроектов, какой был последний и прошел ли он?

Сергей Зверев: Я говорил о законопроектах по развитию местного самоуправления. Первый закон был 56-й "Об организации местного самоуправления в Московской городской Думе", дальше были законы по передаче государственных полномочий.

Ведущий: Прошли?

Сергей Зверев: Да.

Ведущий: Спасибо. Теперь вы, пожалуйста, Сергей Анохин, задаете вопрос для Александра Курафеева.

Сергей Анохин: Александр, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее городских властей по сносу дома культуры Нагорного в связи со строительством Четвертого транспортного кольца? Дома культуры, в котором сейчас работают более 40 разноплановых кружков, дома культуры, где работает танцевальная группа, дома культуры, из которого вышли лауреаты бальных танцев.

Ведущий: Спасибо, прошу.

Александр Курафеев: Спасибо за вопрос. Позиция моя и Коммунистической партии однозначна: все дома культуры, все общественные помещения, где проводились какие-то мероприятия для детей, для ветеранов, должны однозначно оставаться у города. И недопустима их продажа частным лицам. Сейчас там есть программа, что вроде как должен выкупить инвестор, и 30% на нужды социальные отправить, но она застопорилась. Кинотеатры и дома культуры не реализуются. Естественно, человек, который купил, хочет использовать это помещение на полную катушку и для извлечения прибыли. Это проблема не только дома культуры Нагорной, есть проблема кинотеатра "Ангара". Их много. Порядка 100 кинотеатров сейчас выставлялись и провалились их продажи. Поэтому мы относимся к этому крайне отрицательно.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 31-го округа

Ведущий: Спасибо. У нас очень мало, к сожалению, остается времени. И сейчас будет ровно по минуте на заключительное слово. Александр, вы сейчас будете говорить. У вас есть минута. Еще раз обращайтесь к избирателям. Прошу.

Александр Курафеев: Уважаемые москвичи! Жители районов Чертаново-Северное, Нагорного, Зюзино! Программа, с которой я иду на выборы, это программа Коммунистической партии. Программа социально ориентирована, и первыми вопросами в этой программе – вопросы помощи семьям, забота о старшем поколении, внимание детям. Я считаю, что работая с подростковым поколением, надо как можно быстрее заниматься, чтобы вытащить праздношатающихся детей с улицы, надо их чем-то занимать. А занимать их надо именно духовно-нравственным воспитанием, военно-патриотическим, надо создавать клубы. У нас в Чертаново-Северном и Нагорном прекрасные школы, половина секций в них пустует, надо задействовать имеющуюся базу. Также мы готовы заниматься всеми другими проблемами. Голосуйте за меня, голосуйте за КПРФ.

Ведущий: Спасибо. Теперь заключительное слово, Анна, у вас. Анна, пожалуйста.

Анна Новикова: Уважаемые избиратели, хочу подчеркнуть, что Мосгордуму без партии ЛДПР мы уже видели. Жители столицы попросту не могут сказать, что именно для них сделали депутаты Мосгордумы на прошлом созыве, а некоторые даже не могут вспомнить их имeн. Среди депутатов есть особо ленивые народные избранники, которые в среднем за прошлый год провели по шесть встреч с избирателями. Собственно, эти данные можно найти в доступе, в интернете на официальном сайте МГД о деятельности МГД за 2013 год.

ЛДПР давно предлагало поставить под жeсткий контроль работу всех чиновников. Разве депутаты помогают решать проблемы москвичей, если они их даже не слышат? ЛДПР – самая молодая партия, а молодость – это энергия. Я считаю, что только энергичные люди могут поменять ситуацию в Москве. 14 сентября я приглашаю всех вас, уважаемые избиратели, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за ЛДПР. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Анна Новикова. Теперь заключительное слово у Олега Сухова, прошу, у вас минута.

Олег Сухов: Я – единственный среди всех здесь самовыдвиженец, и за меня проголосовало, чтобы я сегодня здесь стоял, пять тысяч человек. Спасибо им большое. Я хочу сказать, что у меня есть мечта. Эта мечта заключается в том, чтобы возложить реальную ответственность на всех чиновников от самого низшего звена, от рядового инспектора до министра, чтобы каждый чиновник нeс реальную ответственность за совершаемые им деяния или за бездействие. Чтобы человек, который неправомерно поступает, к сожалению, у нас на сегодняшний момент такое количество чиновников очень и очень большое, чтобы они реально своим карманом отвечали за свою работу. Если они не могут этого сделать, привлекать их к обязательным работам, чтобы на должности чиновников приходили действительно те люди, которые готовы работать и умеют работать. Я хочу, чтобы эта моя мечта осуществилась. Если я буду депутатом, я думаю, что я еe осуществлю.

Ведущий: Спасибо. Олег Сухов. Теперь заключительное слово у Варвары Грязновой, прошу.

Варвара Грязнова: Уважаемые москвичи, уважаемые соседи, уважаемые избиратели, в первую очередь я хотела бы пригласить вас всe-таки прийти на выборы, это очень важно. Если вы поддерживаете независимых кандидатов, которые, в том числе, борются за решение ваших проблем, за ваши районы, то это ключевой момент. Вам надо обязательно прийти на выборы.

Также я вас очень прошу, записывайтесь наблюдателями, поскольку всe-таки, к сожалению, административный ресурс многих кандидатов не дремлет, и без наблюдения на выборах ваши голоса за независимых кандидатов окажутся тоже бесполезно отданными. Поэтому, пожалуйста, приходите на выборы и становитесь наблюдателями. Как координатор наблюдателей в Чертанове-Северном на прошлых выборах, я это знаю не понаслышке. Поэтому, пожалуйста, приходите на выборы, проголосуйте за меня, если вам нравится то, что я делаю в наших районах. И приходите обязательно наблюдателями, очень прошу вас.

Ведущий: Спасибо. Варвара Грязнова. И заключительное слово у Сергея Зверева, прошу.

Сергей Зверев: Уважаемые москвичи, уважаемые избиратели, я благодарен всем вам за то, что вы находите время и приходите на те встречи, которые мы с вами регулярно проводим во дворах, за те вопросы, порой колючие вопросы, которые вы мне задаeте, и за те решения, которые мы вместе с вами принимаем и решаем. Я буду добиваться продолжения реконструкции пятиэтажного жилищного фонда, чтобы жители Нагорного района, района Зюзино не теряли надежд на улучшение своих жилищных условий. Я буду поддерживать всех тех, кто бьeтся за сохранение разделительных барьеров на Варшавском шоссе, на Каширском шоссе, потому что жизнь человека дороже улучшения трафика на несколько минут. Я буду вместе с вами добиваться того, чтобы помещения кинотеатров "Ашхабад"и "Ангара", о которых шла сегодня речь, использовались в первую очередь в интересах жителей, чтобы мы в "Ангаре"создали с вами районный культурно-спортивный центр. Я благодарен всем те, кто поддерживает меня, и жду вас на избирательных участках. Спасибо вам.

Ведущий: Спасибо. Сергей Зверев. И Сергей Анохин замыкает круг, ваша минута.

Сергей Зверев: Дорогие жители Чертаново-Северное, Нагорное и Зюзино. В заключительном слове хочу отметить, что я иду на выборы в составе команды, команды представителей политической партии "Справедливая Россия". Команда образована из честных, квалифицированных, опытных людей, которые могут и должны сделать всe для улучшения жизни каждого москвича. Партийная программа политической партии "Справедливая Россия"основана на базовых ценностях справедливости, свободы и солидарности. Справедливость – это равные для всех права и свободы, распределение благ в соответствии с трудовым вкладом и способностями каждого человека, право на достойную жизнь. В случае если мне будет оказано доверие, я буду делать всe для реализации ваших задач, ваших проблем. Я буду постоянно на связи. Пора, наконец, заявить: власть в Москве – это москвичи. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Сергей Анохин. Господа, всем желаю удачи на предстоящих выборах 14 сентября. Следующий раунд дебатов на телеканале "Москва Доверие" пройдет в понедельник в 10 часов 1 сентября.