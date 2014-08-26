Полная расшифровка дебатов кандидатов от 24-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 24 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 24 избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Роман Протасов (ЛДПР), Павел Тарасов (КПРФ), Татьяна Овчаренко ("Яблоко"), Зоя Зотова ("Единая Россия"), Владимир Зотов ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования, всего будет избрано 45 депутатов, идут они избираться по мажоритарной системе. У нас очередной раунд дебатов.

Итак, сегодня у нас в студии – кандидаты в депутаты по 24-му избирательному округу, он включает в себя районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики и Южнопортовый. Я представляю кандидатов, пять человек у нас сейчас в студии.

Итак, №1 – Роман Протасов. Роман, здравствуйте.

Роман Протасов: Здравствуйте.

Ведущий: №2 – Павел Тарасов. Добрый день.

Павел Тарасов: Добрый день.

Ведущий: №3 – Татьяна Овчаренко. Татьяна, здравствуйте.

Татьяна Овчаренко: Татьяна Овчаренко: Здравствуйте.

Ведущий: №4 – Зоя Зотова. Здравствуйте. И №5 – Владимир Зотов. Владимир, здравствуйте.

Владимир Зотов: Здравствуйте.

Избирательный округ № 24 Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Кандидаты: Зотов Владимир Владимирович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в Московском университете дизайна и технологий. Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Зотова Зоя Михайловна

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в муниципальном округе Южнопортовый города Москвы. Занимает должность главы муниципального округа Южнопортовый. Выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия". Ким Сергей Степанович

Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнецк Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец. Овчаренко Татьяна Иосифовна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко". Протасов Роман Игоревич

Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в Центре исследований легитимности и политического протеста. Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Тарасов Павел Михайлович

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной думы ФС РФ. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущий: Итак, вы уже участвовали в дебатах, поэтому, в принципе, вам вся механика знакома. Вначале по минуте есть у каждого кандидата на приветственное слово, на презентацию себя, своей программы. Прошу, мы сейчас сразу начинаем. №1 – Роман Протасов. Роман, ваша минута.

Роман Протасов: Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Протасов Роман, я представляю политическую партию ЛДПР, мне 31 год. Занимался в основном социальными программами, направленными на спорт, на развитие юношеского и взрослого спорта. В политику пошел баллотироваться на выборы именно по 24-му округу, потому что сам родился, вырос и всю жизнь прожил в этом районе.

Знаю проблемы района, знаю проблемы жильцов. Надоело смотреть, как местная власть, как префект и главы управ сидят и не могут решить какие-то элементарные насущные проблемы, которые людей мучают уже по пять-десять лет.

Все стоит на месте, хочется представлять именно свой район, в частности свой город, хочется помогать, делать, стараться на благо жителей, на благо избирателей. Хочется что-то изменить в новой политике. Голосуйте за меня.

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное слово от Романа Протасова. И теперь ровно минута есть у Павла Тарасова. Прошу.

Павел Тарасов: Добрый день. Тарасов Павел – кандидат в депутаты от КПРФ. Депутат районного совета Лефортова, кандидат физико-математических наук, выпускник МГУ, член центрального комитета КПРФ. Наверное, можно много рассказывать про то, чем занимался сам, это можно найти и на сайте, и в наших печатных материалах, я бы хотел озвучить сегодня ту проблему, которая больше волнует людей, чем самореклама кандидатов, – это проблема расширения московских трасс, московских дорог. То, что делается сейчас на Рязанском проспекте, то, что делается на Волгоградском проспекте, то, что будет делаться от Южнопортовой (новый радиальный участок) до МКАДа. Это большие проблемные участки.

Причем расширение этих участков приведет, на мой взгляд, к большим проблемам, за счет того, что расширяющиеся трассы, при сохранении узких мест, будут создавать только новые пробки, а расширение трассы под самые окна создаст существенный дискомфорт и вообще поставит вопрос о расселении жителей этих домов.

Давайте поговорим о реальных проблемах.

Ведущий: Спасибо, Павел. Обозначили вполне конкретные проблемы, это всегда приветствуется. Теперь вступительное слово у Татьяны Овчаренко. Татьяна Иосифовна, прошу, ваша минута.

Татьяна Овчаренко: Меня зовут Татьяна Овчаренко, я выдвинута партией "Яблоко". Живу в Текстильщиках и занимаюсь самой важной в Москве проблемой, становым хребтом городского хозяйства – жилищно-коммунальным комплексом Москвы. Причем я занимаюсь интересами граждан в этом хозяйстве – такой темой, которой занимается незначительное количество юристов, так как город у нас без городских сумасшедших в этой области.

Я живу в Текстильщиках и могу сказать, что в Юго-Восточном округе с жилищным и коммунальным хозяйством очень плохо, благодаря заботам нашего несменяемого префекта, товарища Зотова, и благодаря тому, что Московская Дума отстранилась от решения проблем, она теперь у нас на коленях где-то в пыльном углу.

Я иду в городскую Думу для того, чтобы ее оттуда вытащить, и для того чтобы мы, новые кандидаты, занялись интересами граждан.

Ведущий: Спасибо. Поднять Думу с колен. Прошу, мы идем дальше. Зоя Зотова. Зоя Михайловна, прошу, ваша минута.

Зоя Зотова: Зотова Зоя Михайловна – глава муниципального округа Южнопортовый. Председатель Совета муниципальных образований ЮВАО и представляю округ в президиуме города. Доктор исторических наук, профессор, работала преподавателем и много лет занималась общественной работой. Возглавляла центр поддержки, который в течение 10 лет проводил бесплатные юридические консультации для жителей округа.

В апреле советы депутатов и 15 крупных общественных организаций выдвинули меня на предварительные выборы, поэтому сейчас я иду как народный кандидат на выборы в Московскую городскую Думу.

Я провела более 200 встреч, ко мне поступило более 700 обращений жителей, более 300 из них выполнено. Мы разработали основные проекты, законодательные инициативы. Я иду сейчас решать конкретные проблемы, выдвигаюсь от партии "Единая Россия". Считаю, через механизм парламентской партии большинства решать вопросы жителей, независимо от партийной принадлежности.

Ведущий: Спасибо, Зоя Михайловна. Далее у нас Владимир Зотов. Я еще раз обращаюсь ко всем кандидатам, вы можете высказываться по поводу выступления других кандидатов, но желательно это делать, конечно, в свое время, когда у вас микрофон включен. Сейчас будет раунд вопросов и ответов, вы можете коротко задать свой вопрос и отпустить, например, шпильку в адрес другого кандидата. Это пожалуйста, не возбраняется.

Павел Тарасов: Это же вранье, вы поймите.

Ведущий: Вот вы сейчас выскажетесь, чуть попозже.

Павел Тарасов: Стыдно должно быть. Я – депутат районного совета, я знаю, я знаю, что не было такого решения.

Ведущий: Вы выскажетесь, а Зоя Михайловна вам ответит. Спасибо. Теперь вступительное слово у Владимира Зотова. Прошу.

Владимир Зотов: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Владимир Зотов, декан Института социальной инженерии Московского государственного университета дизайна и технологии, кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Российской инженерной академии.

Родился в Москве, родители у меня инженеры, сейчас на пенсии находятся. Я патриот нашего города, я очень много сил трачу на то, чтобы воспитать толковую и перспективную молодежь. Мне очень обидно, когда наша молодежь, к сожалению, в последнее время практически на нее не обращают внимания, она воспитывается в контексте прозападных технологий, технологий, которые, к сожалению не способны воспитать настоящего гражданина Москвы.

Поэтому мы должны вспомнить те коллективные формы, которые у нас были еще в советском периоде, где было качественное образование, где были сочинения, изложения, где были какие-то задачи, которые формировали мировоззрение будущего нашего гражданина.

Поэтому голосуйте за меня, мы должны с этого начать и вырастить то поколение, которое будет достойным представлять наши интересы. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Владимир. Еще раз напомню, что сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 24-му избирательному округу, в него входят районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики и Южнопортовый. Пятеро кандидатов у нас сейчас в студии, и один человек, это Сергей Ким, он отказался участвовать в дебатах. Это его добровольное решение.

Мы переходим ко второму раунду – непосредственно вопросы и ответы, точно так же мы идем по кругу: №1 задает вопрос №2 и так далее. И еще раз хочу напомнить, если вы чувствуете, что вопрос у вас к оппоненту формулируется достаточно коротко, вы можете в начале, скажем, 20 секунд, использовать это время для себя, еще раз как-то рассказать о своей предвыборной программе, шпильку, опять же, пустить в адрес другого кандидата, а потом уже коротко задать вопрос.

Прошу. Итак, №1 у нас – Роман Протасов – задает вопросы для Павла Тарасова. 30 секунд – вопрос, минута – ответ.

Роман Протасов: Здравствуйте, Павел, еще раз.

Павел Тарасов: Добрый день.

Роман Протасов: Хотелось бы узнать, как вы относитесь к серым, так скажем, схемам агитации, которые, в принципе, я видел практически у каждого кандидата, естественно, кроме себя. То есть сначала работа, с начала года, а не в момент регистрации кандидата, потом изобретение каких-то проблем, которых на самом деле нет, а потом выставление их как решение этих проблем.

Ведущий: Спасибо, вопрос понятен. Прошу.

Павел Тарасов: Да, я благодарю за вопрос. Вопрос действительно хороший. Сразу скажу, начало работы до выборов я не считаю огрехом. Я бы вообще был рад, чтобы все наши кандидаты появлялись в работе с самого начала, а не в самый последний момент, перед выборами. И это было бы правильно.

А вот насчет выдумывания проблем, допустим, наша соседка Зоя Зотова сама входит как руководитель муниципального образования Южнопортовый в градостроительную комиссию, участвует в обсуждении вопросов, касающихся Южнопортового, а после этого проводит митинги против этих же решений. Вот это как, по-вашему? По-моему, это лицемерие.

Вот так делать, конечно, нельзя. Если, извините, человек избрался на высокую должность, имеет полномочия по обсуждению конкретных проблем, он должен их сам решать, а не потом изображать протест против собственного же решения.

А в Южнопортовом еще много проблем: торговый центр "Мозаика", с которого будут дороги все сливаться на Седьмую Кожуховскую, это просто ад будет. На Душинской, допустим, при четырех полосах проехать невозможно, там будет две полосы.

Роман Протасов: Все правильно.

Ведущий: Спасибо. Зоя Михайловна, у вас будет время ответить, и время на вопрос, и время на ответ, так что все в порядке. Павел, теперь вы задаете вопрос для Татьяны Овчаренко, прошу.

Павел Тарасов: Татьяна, сначала хотел поделиться своим возмущением по поводу явного обмана про выдвижение советами депутатов, потому что я как депутат в Лефортове знаю, что мы такого решения не принимали. И более того, Зое Михайловне я озвучил эту проблему, когда она у нас встречу проводила. Я решил прийти. А вопрос у меня простой. В начале работы Совета депутатов Южнопортового там на бюджетную комиссию выносился бюджет. Первый раз бюджетная комиссия отклонила, потому что не было расшифровки, в чем заключается. И что было сделано? Переформирована бюджетная комиссия. Вот как вы считаете, люди с таким подходом к прозрачности бюджета имеют право находиться в Московской городской Думе?

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 24 округа

Ведущий: Спасибо. И, Татьяна Иосифовна, ваш ответ, минута.

Татьяна Овчаренко: Я с удовольствием выслушала этот вариант работы у нас в Южно-Восточном округе, потому что у нас в Текстильщиках та же история: бюджет был сверстан с невозможными нарушениями, пришлось указать, как представитель общественности, естественно, и всю комиссию распустили немедленно, после того как был принят исправленный бюджет. То есть я считаю, что этому безобразию нет названия. Человек, который этому способствует, боится правды, его совершенно не интересуют бюджетные проблемы города, кстати сказать, на которых муниципалитеты висят камнем в силу того, что не имеют налогов и сборов местных. Безусловно, это лицемерие. Деньги требуют не только тишины, но и любят честность. Там, где нет честности, там нет управления. Следовательно, этот человек не может управлять при всех обстоятельствах.

Павел Тарасов: Спасибо.

Ведущий: Спасибо. И прошу, Татьяна Иосифовна, вы теперь задаете вопрос для Зои Зотовой. Зоя Михайловна отвечает, прошу, 30 секунд и минута.

Татьяна Овчаренко: Я в определенном затруднении, у меня не один вопрос к госпоже Зотовой.

Ведущий: Задавайте два.

Татьяна Овчаренко: Прежде всего у меня к вам такой вопрос. Вы у нас орденоносец?

Зоя Зотова: Да.

Татьяна Овчаренко: У вас есть такой поразительный орден, который я не могла найти в статусе государства. Это "Слава нации". Само название, господа, заставляет меня втянуть диафрагму и выправить.

Зоя Зотова: Я скажу.

Татьяна Овчаренко: Да. Но я выяснила, откуда этот орден. Я хотела бы вас спросить: вы не намерены снять с себя вот это вот?

Ведущий: Спасибо, вопрос принят. Прошу.

Зоя Зотова: Поскольку мне уже поступали вопросы, я кратенько отвечу на те, что были. Я, Павел Михайлович, не являюсь членом градостроительной комиссии, у нас депутат Азевич Александр Александрович.

Павел Тарасов: Но вы представитель Совета депутатов. Это в протоколе окружной комиссии, вы там присутствовали.

Зоя Зотова: Все, я не собираюсь дебатировать с вами. У нас другой депутат.

Павел Тарасов: Мы на дебатах.

Зоя Зотова: Дайте мне сказать. Что касается бюджетной комиссии, все комиссии у нас первоначально были по три депутата, а потом по пять мы добавили. И у нас она никак не переформатировалась, работает в том же составе.

Следующий вопрос, касающийся ордена. У меня несколько наград, уважаемая Татьяна Иосифовна. Первый орден я получила в 26 лет – "Знак почета", за строительство завода азотных удобрений. Это Министерство химической промышленности. Тогда возглавляла горком комсомола. Орден "Слава нации" – это общественная награда международная, потому что я 10 лет занимаюсь общественной работой: возглавляла общественный совет в округе, зампредседателя общественного совета в городе, центр правоподдержки. Так отметила международная организация, это общественная награда.

Татьяна Овчаренко: В вашей международной организации нет ни одного международного члена, не надо. В уставе только региональные организации.

Ведущий: Ответ принят. Зоя Михайловна, прошу, теперь ваш вопрос для Владимира Зотова.

Татьяна Овчаренко: Понимаете, они теперь имеют международный статус.

Ведущий: Татьяна Иосифовна, давайте все, ответ поступил. Зоя Михайловна, ваш вопрос.

Татьяна Овчаренко: Цацки развела.

Зоя Зотова: У меня такой вопрос. Как председатель призывной комиссии я тоже уделяю огромное внимание военно-патриотической работе. Поэтому меня первый маленький уточняющий вопрос: где вы служили? И второй вопрос конкретный по Текстильщикам: там идет проект планировки квартала 92-94. Как вы расцениваете этот проект, какие у вас есть предложения, как вы собираетесь отстаивать интересы жителей?

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от 24-го округа

Ведущий: Спасибо. Прошу, Владимир.

Владимир Зотов: Я заканчивал военную кафедру Московского государственного университета дизайна и технологий, у меня военная учетная специальность – интендант, начальник вещевой службы, то есть я имею знания и опыт в этой области, знаком и проходил сборы.

Что касается патриотизма, про который вы везде пишете, мне кажется, вы чуть по-другому патриотизм понимаете. Патриотизм – это не бежать с флагом на врага. Это возвращение тех коллективных форм взаимодействия нашей молодежи, которые, к сожалению, утрачены. И, насколько мне известно, вы, как и муниципальный депутат, и как руководитель муниципального округа, никаких проектов в этой области не проводите. Только в газетах пишете об этом, что "я патриот". Где вы патриот? Вот я патриот России…

Зоя Зотова: Вы знаете, патриотизм можно понимать и как видишь жизнь такой, какая она есть, и сделать такой, какая она должна быть.

Владимир Зотов: Подождите секундочку. Я семь лет талантливую молодежь по всей России ищу, кадетов, кадетский сбор. У меня большой послужной список.

Зоя Зотова: Это широкое понимание. Хорошо.

Владимир Зотов: Мне "Патриота России" дали не просто так, понимаете, а вы кругом только популяризируете, а сами реально не делаете. Где ваши волонтеры, покажите, где они?

Ведущий: Спасибо. Владимир, прошу, ваш вопрос для Романа Протасова.

Владимир Зотов: Роман, у меня такой вопрос небольшой. Скажите, пожалуйста, у нас новый состав московской городской Думы будет работать на непрофессиональной основе. Вы, наверное, об этом знаете. Практически две трети состава. Ваше отношение к этому, согласны ли вы с этим? И если согласны, то обоснуйте. Спасибо.

Ведущий: Спасибо.

Роман Протасов: Я считаю так, что если состав будет работать не на постоянной основе, две трети, то как минимум нужно обеспечить эти две трети работой на руководящих позициях, на позициях, где можно принимать решения, в крупных государственных учреждениях, для того чтобы помогать государству делать свою работу правильно, вносить те или иные законопроекты, ускорять те или иные совещания, согласования, принятия различных законопроектов и бумажек, которые будут способствовать работе госучреждений крупных, но не коммерческих.

На самом деле постоянная основа, конечно, позволяла депутату заниматься только его работой, позволяла иметь штат помощников, тех же самых юристов, всех тех, кто будет способствовать его работе. Конечно, хотелось бы, чтобы все работали на постоянной основе, так было бы качественней, так было бы правильней со всех сторон.

Ведущий: Спасибо, Роман. И мы переходим к следующему раунду, к следующему кругу. Заключительное слово есть у каждого сейчас кандидата, ровно по минуте дается сейчас.

Номер 1, Роман Протасов, прошу.

Роман Протасов: Хочется сказать следующее. Мне как жителю и гражданину России, как жителю Москвы, как жителю Лефортова, как жителю моего избирательного округа надоело видеть у власти людей, которые сидят и ничего не делают, у исполнительной власти. Очень хочется сделать так, чтобы порядок начался именно оттуда, именно с тех людей, кто распределяет бюджеты, кто занимается выполнением проверки качества работ, кто думает о населении. А депутаты, я считаю, должны этому помогать и всячески контролировать и курировать такие местные органы самоуправления.

Иду туда, для того чтобы привлечь молодежь к участию в своей стране, к выбору своей страны, к выбору столицы, к выбору своего города, потому что молодежь ведь вообще не ходит голосовать. А это же выгодно кому-то, чтобы они не приходили и не отдавали свой голос.

Ведущий: Спасибо, я резюмирую после каждого кандидата. Привлечь молодежь, навести порядок – такие тезисы вынес. Спасибо, Роман. Теперь кандидат номер 2 Павел Тарасов, прошу, ваша минута.

Павел Тарасов: Я иду в Мосгордуму, потому что меня не устраивает то, что происходит в городе. Есть целый ряд проблем, с которыми уже не хватает возможности полномочий муниципального депутата. Да, мы бегаем, да, мы ловим за руку где-то застройщиков, где-то ларьки, но мы не можем этим заниматься постоянно. Это вопрос законодательного регулирования. И очень ответственная должность депутата Московской городской Думы, их мало, их меньше, чем должно было бы быть, но при этом, на мой взгляд, совершенно недопустимо пускать на эту должность людей, которые позволяют себе откровенно врать еще на стадии выдвижения. Этого в принципе быть не может. Я не удивлюсь, что мы услышим еще какую-то ложь еще в заключительном слове, на которую я уже ответить не смогу. Но даже услышанного уже вполне достаточно, эти вещи может проверить любой, все можно проверить в открытом доступе, нельзя избирать человека, который врет. Я призываю голосовать за честных людей, которые показали себя в работе, а не на словах. Будем работать.

Ведущий: Спасибо, Павел. Голосовать за честных людей и будем работать – я так же резюмирую. Идем дальше. Татьяна Овчаренко. Татьяна Иосифовна, ваша минута.

Татьяна Овчаренко: Я иду в Московскую городскую Думу для того, чтобы голос простых людей, москвичей Юго-Востока, был, наконец, услышан. Партия власти, которая на 90 процентов забила нам эту самую Думу, которая сняла с себя все полномочия по решению наших проблем, не решила в нашем округе ни вопросы капитального ремонта, полностью прекратив его 3 года назад. 1762 ветхих дома все еще, которые ждут своей очереди, а должны были быть снесены в 2010 году, – эта проблема не разрешена.

Партия власти и наша Дума продала МОЭК, в результате чего мы будем платить мелкой фирмочке за тепло начиная с этого года, в два раза больше, чем платили раньше. При этом МОЭК искусственно был доведен до стадии убыточной. Это три вопроса, волнующие каждого москвича, в которых я вместе со своей командой понимаю толк и берусь их разрешать, но слушая голос москвичей. За "Яблоко", за Овчаренко.

Ведущий: Спасибо, Татьяна Иосифовна. Тоже делаю некое резюме: чтобы голос граждан был услышан – навести порядок в сфере ЖКХ.

Татьяна Овчаренко: Да.

Ведущий: Да, спасибо. Зоя Зотова. Прошу, Зоя Михайловна, ваша минута.

Зоя Зотова: Дорогие москвичи, но прежде всего я должна ответить на реплику: меня действительно выдвинул Совет муниципальных образований ЮВАО в предварительные выборы, и есть протоколы, подписанные главами муниципальных округов и руководителями 15 крупных организаций, они размещены на сайте.

Следующее, я хочу сказать, что действительно, наша Москва благоустраивается, хорошеет, одновременно идут большие работы по строительству и реконструкции, поэтому мы объявили и развернули большое движение "Общественный контроль". Вместе с жителями мы берем под контроль реконструкцию Волгоградского и Рязанского проспектов, строительство депо, реконструкцию промзон. Я думаю, что вместе мы будем добиваться, чтобы эти работы проводились в интересах жителей.

А так, позвольте мне всех вас, дорогие москвичи, поздравить с наступающими праздниками – Днем знаний и Днем города. Я желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия, а 14 сентября жду на избирательных участках. Спасибо.

Ведущий: Cпасибо, Зоя Михайловна. Один из главных вопросов, один из важных вопросов – реконструкция транспортно-пересадочных узлов – тоже я делаю некое резюме из вашего заключительного слова. И № 5 у нас Владимир Зотов. Прошу, Владимир, ваша минута.

Владимир Зотов: Уважаемые избиратели, я тоже потрачу время. Я встречаюсь каждый день с жителями, по две-три встречи вечером, и могу сказать про Южнопортовый район. К сожалению, Зоя Михайловна говорит, что там благоустройство, выделяются деньги. Вот я ни от одного еще жителя не услышал, что там какой-то порядок.

Зоя Михайловна – руководитель муниципального округа, муниципальный депутат, ее прямая обязанность – навести там порядок. Она знает все технологии, все схемы, как сделать жизнь людей лучше. Зоя Михайловна, ни от одного человека я не услышал, что вы что-то сделали. На рабочем месте жители вас не могут найти.

Зоя Зотова: Вы берете на себя большую смелость так сказать?

Владимир Зотов: Это говорят мои жители. Я около 400 наказов, Зоя Михайловна, 400 наказов, которые я получил от жителей, мне дают уже основание это говорить. Это не мое мнение, это мнение жителей. Поэтому, уважаемые друзья, нам нужно выбирать людей, которые могут системно решать вопросы комплексно, потому что Москва – это город сложный, это большой город, это город федерального значения, он требует подходов глобальных, комплексных, которые могли бы все эти вопросы решить вместе как единый блок. Голосуйте за Зотова Владимира Владимировича. Спасибо, успехов.

Ведущий: Спасибо, Владимир. Господа, сегодняшние дебаты у нас закончены, но, как только у нас сейчас закончится эфир, я думаю, у вас, наверное, за дверями студии дебаты, скорее всего, я так ощущаю, что продолжатся. Ну, кто захочет, тот будет участвовать.

Я еще раз напомню, остановимся на секундочку…

Я еще раз напомню, что у нас были в студии кандидаты в депутаты в Московскую городскую Думу 24-го избирательного округа. Это районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики и Южнопортовый. Дебаты идут каждый день и на телеканале "Москва Доверие", и на телеканале "Москва 24". Сами выборы состоятся 14 сентября в единый день голосования. Всего будет избрано 45 депутатов.

Господа, вам всем желаю удачи. Спасибо, всего доброго, счастливо. Следующие дебаты на канале "Москва Доверие" ровно в 12.00. До встречи.