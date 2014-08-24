Голосовать на выборах в Мосгордуму на дому будут 67% маломобильных москвичей

67% маломобильных москвичей 14 сентября будут голосовать дома

67 процентов москвичей с ограниченными возможностями уже выразили желание голосовать дома на выборах в Мосгордуму 14 сентября. Накануне дня голосования Московская городская избирательная комиссия опубликует статистику, где будет указано, сколько заявлений с просьбой прийти на дом передали жители столицы.

На настоящий момент, по данным департамента социальной защиты Москвы, в городе проживает 126 тысяч одиноких ветеранов и людей с ограниченными физическими возможностями, 85 тысяч из них изъявили желание голосовать, не покидая своих квартир. Для тех маломобильных граждан, которые захотят сами прийти на участок для голосования, будет работать социальное такси.

"Если человек не имеет возможности сам передать заявление, он может обратиться к своему соседу, родственнику, медицинскому работнику, социальному работнику. Обращение может быть и устным. Важно, чтобы были адрес, фамилия, имя, отчество этого человека, а также телефон", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" секретарь Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"Мосгорсправка": Новое голосование на дому

При приеме документа, таким образом, сотрудники избирательных комиссий запишут имя, телефон и другие данные человека, передавшего просьбу прийти к избирателю домой. В последствии наблюдатели смогут заглянуть в эти документы и, при необходимости, проверить информацию.

Урны для выездного голосования с этого года, кроме того, станут прозрачными. Еще их нельзя будет перевозить в багажнике автомобиля - требуется, чтобы они постоянно находились в зоне видимости наблюдателей.

Избирательные комиссии должны будут заранее разработать график выезда групп в дома маломобильных москвичей и опубликовать его накануне дня голосования. Это потребуется для того, чтобы наблюдатели смогли записаться в график. Допустят наблюдателей и на закрытые участки - в больницы и СИЗО: правда, исключительно по предварительной аккредитации.

"Самое главное - наблюдатель теперь может попасть и в больницу, и в СИЗО, и в роддом. Они должны будут подписать соглашение о неразглашении врачебной тайны", - рассказал журналист и председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Голосование, проходящее вне стен избирательного участка, таким образом, будет открытым, понятным и прозрачным.

Ранее M24.ru сообщал, что транслировать изображение с избирательных участков в день выборов депутатов Мосгордумы будут около 7 тысяч видеокамер.

На данный момент на избирательных участках уже установили 80 процентов камер видеонаблюдения. Бригады монтажников работают практически в круглосуточном режиме. Установку и тестирование камер планируется полностью завершить к 1 сентября.

Следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно.

Голосованию предшествуют предвыборные дебаты. Они стартовали 18 августа на телеканалах "Москва Доверие", "Москва 24", радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM". Дебаты продлятся до 12 сентября.