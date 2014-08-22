Полная расшифровка дебатов кандидатов от 19-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты от 19-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 19-го избирательного округа. Участие в них приняли Михаил Новиков (ЛДПР) и Юрий Лапин (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радио "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев. Мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 19-му избирательному округу, который включает в себя районы Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское. Представляю кандидатов, их сегодня у нас в студии только двое. Это Михаил Новиков и Юрий Лапин. Здравствуйте.

Михаил Новиков: Здравствуйте.

Юрий Лапин: Здравствуйте.

Ведущий: Остальные трое участников по разным причинам отказались от дебатов. Тем не менее в ближайшие минуты на телеканале "Москва 24" и на радио "Москва FM" состоятся дебаты между двумя кандидатами.

И сейчас каждый из вас, господа, может коротко рассказать о себе и своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас есть две минуты. Кандидаты начинают свое выступление согласно жеребьевке. Номер 1 – у Михаила Новикова. Михаил, вам слово. И ваши две минуты пошли.

Михаил Новиков: Здравствуйте, дорогие москвичи, избиратели. Я – кандидат в депутаты в Московскую городскую Думу Новиков Михаил Михайлович, выдвинутый политической партией ЛДПР.

Коротко о себе. Родился в 1967 году в Архангельской области. В данный момент работаю в компании менеджером административно-хозяйственного отдела. В политической партии ЛДПР состою с 2013 года, до этого активно участвовал в ее деятельности.

Программа у меня такая. Во-первых, это доступное жилье москвичам, транспортная система, образование, доступная медицина. Не секрет, что у нас сейчас в медицине много проблем, мало поликлиник, поликлиники и больницы совмещают друг с другом, очереди, нехватка оборудования. В школах тоже мало мест, в садик, дошкольные учреждения, нехватка детских садов, нехватка мест в садиках. Все эти проблемы надо решать. Я и наша партия ЛДПР будем решать и заниматься этой проблемой.

Ведущий: Вы сказали о транспортной системе. Что именно вы имеете в виду?

Михаил Новиков: Не секрет, что транспортная система у нас очень плохо развита. В жаркое время в троллейбусах-автобусах жарко, душно, дышать нечем, кондиционеры не работают; в зимнее время холодно; что на улице, что в транспорте – одна и та же температура.

Ведущий: То есть общественный транспорт. Спасибо. Ваши две минуты истекли. Михаил Новиков выступил с первым словом. Теперь две минуты будут у Юрия Лапина. Юрий, вам слово, две минуты пошли.

Юрий Лапин: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Лапин Юрий Ерминингельдович. Я детский врач, доктор медицинских наук. Моя задача не только лечить детей, взрослых, но и сделать все необходимое, чтобы люди и дети не заболели. Это сейчас одна из главных задач современной медицины. Она настолько важна, что Всемирная организация здравоохранения в одном из своих документов определила, что в современных правительствах каждый министр является министром здравоохранения. Этим они указали, что от каждого члена правительства, от каждого человека, который вошел во власть, на исполнительном уровне и представительных органов власти зависит то, в какой степени будут обеспечены права граждан на медицинскую помощь, на охрану здоровья. Здоровье человека – это социальная категория, поэтому мне совершенно не безразлично, какие тарифы и цены сейчас у нас на услуги и товары, как обеспечивается право на полноценное питание людей, как обеспечивается право детей на уход в семье, на пребывание в детском саду и так далее.

Очень важной проблемой является состояние здоровья лиц старшего возраста. И здесь я буду говорить о необходимости принятия закона о детях войны. К сожалению, этот закон сейчас имеет очень серьезное препятствие в его принятии.

Очень важным вопросом будет, конечно, усиление государственной поддержки семей с детьми. Сфера этой деятельности настолько болезненна, что возникла необходимость принять закон об охране здоровья детей в Российской Федерации, и автором проекта такого закона я являюсь. Спасибо вам.

Избирательный округ № 19 Районы: Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское Кандидаты: Карасева Вера Юрьевна .

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность руководителя организационного управления. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Кругляков Виктор Михайлович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Лапин Юрий Ерминингельдович .

Родился в 1945 году, живет в Москве. Работает в префектуре Южного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доровина Евгения Владимировича по работе в г. Москве. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Майоров Максим Александрович .

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Занимает должность ведущего библиотекаря. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Новиков Михаил Михайлович .

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "КОМПЭЛ регионы". Занимает должность менеджера хозяйственной службы. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Ведущий: Спасибо вам за мини-презентацию. И теперь будет вторая часть наших мини-дебатов. У вас появится возможность задать друг другу вопросы. 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, по минуте на то, чтобы на него ответить. Точно так же, согласно жеребьевке, номер 1 у нас Михаил Новиков, он будет первым задавать свой вопрос Юрию Лапину. Михаил, 30 секунд на то, чтобы задать ваш вопрос.

Михаил Новиков: Юрий, у меня такой вопрос. В пятом созыве было 35 депутатов. 32 депутата были от правящей власти и 3 депутата от Компартии. Скажите, что конкретно Коммунистическая партия сделала для жителей Москвы? Именно для детей, по больницам, раз вы врач.

Ведущий: Итак, вопрос о работе Думы предыдущего созыва. Сейчас будет минута на то, чтобы ответить. Я надеюсь, что у вас есть что сказать вашему оппоненту. Минута для вас стартует прямо сейчас.

Юрий Лапин: Да, конечно. Было сделано вот что. Были приняты десятки законопроектов с поправками к действующему законодательству, которые касались обеспечения прав граждан и на охрану здоровья и на достойный уровень жизни. И надо сказать, что многие из этих поправок были приняты.

Кроме того, важно подчеркнуть, что фракция КПРФ в Московской городской Думе была инициатором принятия закона о флаге победы. И вы знаете, что теперь благодаря этой инициативе и принятию закона соответствующего 9 мая флаг Победы вывешивается в качестве равноправного с Государственным флагом Российской Федерации.

Были прекрасные инициативы в отношении обеспечения прав детей войны. Была такая ситуация, когда такой закон, к сожалению, не был принят "Единой Россией".

Ведущий: Спасибо, ваше время на ответ истекло. Но теперь у вас появляется возможность самому задать вопрос вашему оппоненту. 30 секунд на то, чтобы его сформулировать.

Юрий Лапин: Еще раз хочу сказать, что я являюсь одним из авторов законопроекта об охране здоровья детей, в частности в городе Москве. Вы, Михаил, поддержали бы эту инициативу, с тем чтобы обеспечить законодательно обеспечение прав детей?

Ведущий: Вопрос сформулирован, и теперь минута времени на то, чтобы на него ответить, предоставляется Михаилу Новикову. Михаил, минута для вас пошла.

Михаил Новиков: Все, что касается здоровья детей, – я только за, и наша партия ЛДПР всегда была за, выступала за инициативу не только здравоохранения, но и, как я уже говорил до этого, детских садиков. Не секрет, что детских садиков не хватает у нас. И то, что очереди в детские сады до сих пор как были, так и остались… Правительство много денег тратит не на строительство детских садов и учреждений. Вот, пожалуйста, я приведу пример, что более 1,5 триллиона рублей было направлено на строительство всяких сити, бизнес-центров, развлекательных центров, хотя строительство одного детского садика обошлось бы всего в 100 миллионов рублей. Вы понимаете, на эти деньги сколько можно было бы построить детских садов и обеспечить детей? Что касается здравоохранения…

Ведущий: Что касается времени, то оно истекло.

Михаил Новиков: Да.

Ведущий: Поскольку сегодня всего два участника у нас в студии, то теперь есть возможность второго раунда вопросов друг для друга. И вновь 30 секунд на то, чтобы задать вопрос вашему оппоненту, есть у вас.

Михаил Новиков: Юрий, как вы относитесь к тому, что стали соединять больницы и поликлиники в городе Москве, тем самым создавая неудобства гражданам Москвы?

Ведущий: Вновь медицинский вопрос.

Юрий Лапин: Я не слышу, простите.

Ведущий: Я его повторю. Как вы относитесь к тому, что стали соединять поликлиники и в городе Москве? У вас сейчас будет минута времени на то, чтобы сформулировать свое отношение. Попрошу немножко подождать, наш таймер установится на одну минуту. Вот теперь минута времени для ответа у вас есть.

Юрий Лапин: Да, я могу сказать, что это решение не было продуманным в необходимом объеме. Дело в том, что это решение подчинялось интересам экономическим, но не медицинским. В результате мы получили, что доступность медицинской помощи для многих граждан оказалась низкой. Этот показатель просто ухудшился. Объединение поликлиник и их ранжирование по объему предоставляемой медицинской помощи нужно было решать с помощью все-таки ученых с тем, чтобы были соответствующие расчеты. Но в целом такое объединение не является решением проблемы улучшения медицинской помощи. Это не модернизация. Модернизация заключалась бы в том, что разрабатывались бы именно не путем объединения или ликвидации медицинских учреждений, а на основе новых медицинских технологий и организационных технологий.

Ведущий: Спасибо, ваш ответ понятен. Вот теперь услышим ваш вопрос. 30 секунд, вы задаете вопрос Михаилу. Время пошло.

Юрий Лапин: Я уже говорил о законе "О детях войны". Он предложен фракцией КПРФ в городской Думе, он рассматривался в Государственной Думе, но возникли непреодолимые якобы противоречия в принятии его. Как вы думаете, почему власть так упорно сопротивляется принятию этого закона "О детях войны", тех, кто создал нашу страну в послевоенный период, защитил ее, создал мощный военный потенциал, экономический и так далее? Пожалуйста.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 19-го округа

Ведущий: Спасибо за ваш вопрос. Минута времени для ответа прямо сейчас у Михаила Новикова.

Михаил Новиков: Не секрет, что партия власти – это "Единая Россия", что ей не выгодно заниматься этими проблемами, потому что не секрет, что партия власти коррумпированная, лживая, будем говорить, и выгоды никакой от этого она не получает. Потому что тратиться на детей, как вы говорите, войны и не получать от этого ничего – это не интересно ей.

Партия ЛДПР всегда стояла на защите и детей войны, и инвалидов войны, и ветеранов войны. Смотрите, сколько уже было случаев, что многие ветераны войны, дети войны, блокадники не получали компенсации, не было денежного довольствия всего.

Ведущий: Спасибо. Время на ответ вышло. Есть возможность задать и по третьему вопросу, грубо говоря, даже по четвертому. Насколько я понимаю, начнем с третьего, вновь 30 секунд, вы задаете свой вопрос Юрию Лапину. Время пошло.

Михаил Новиков: Юрий, вы постоянно говорите о программе здоровья детей. И не только детей, но и взрослого населения, я так понял. Вот скажите, как вы относитесь к профилактике заболеваний среди детей? В наше время, как вы знаете, профилактика практически не проводится.

Ведущий: Спасибо. Я думаю, что вопрос понятен. Вопрос о профилактике и минута на то, чтобы ответить.

Юрий Лапин: Когда я говорил о профилактике в педиатрии, то имел в виду вот что: дело в том, что профилактика является сущностью педиатрической науки и деятельности. Здесь у нас огромное внимание уделяется медицинской профилактике. Но медицинская профилактика не охватывает всего спектра действий, который необходим для того, чтобы ребенок не заболел. Здесь нужны социальные меры, здесь должна быть государственная политика в сфере охраны здоровья детей и охраны здоровья населения, москвичей в целом. Такой государственной политики сейчас нет, это ущерб для московского здравоохранения. Потому что в Конституции записано, что должна быть государственная политика в сфере здравоохранения. Уже в законе о правительстве Российской Федерации эта норма не зафиксирована. И уже в постановлении президента Российской Федерации говорится о совершенствовании государственной политики в области здравоохранения. Но что совершенствовать того – чего нет?

Ведущий: Спасибо. У вас есть новые 30 секунд для нового вопроса для вашего оппонента. Четвертый и финальный, который вы можете задать Михаилу Новикову. Время пошло.

Юрий Лапин: Как вы думаете, как вы относитесь к инициативе КПРФ – к тому, чтобы проводить серьезную работу по объединению протестного электората с целью решения насущных и очень важных проблем нашей страны – в сфере безопасности, в сфере экономической, медицинской, безусловно? Промышленной: безработица, нищета – это те реальности, на которых мы сейчас живем.

Ведущий: Спасибо. 30 секунд на вопрос истекли. Вопрос понятен? Минута времени на ответ.

Михаил Новиков: Наша партия, ЛДПР, всегда выступала с инициативой, наша партия всегда была за то, чтобы все были вместе, все сферы деятельности – безопасность, не секрет, что у нас очень плохая безопасность в стране и в Москве в связи с тем, что большой наплыв мигрантов. И не секрет, что три четверти преступлений происходят, к сожалению, приезжими. Много коррумпированных у нас чиновников в безопасности. Недавно было…

Ведущий: Спасибо. Я прошу прощения, потому что четвертый вопрос должен быть только сейчас. Мы его чуть-чуть отложим. Как-то так получается, что вопросы, которые вы задаете друг другу, попадают в ваши, ну не любимые, но в темы, на которые вам говорить приятно и хорошо. Поэтому я позволю себе задать вопрос от себя. Вопрос такой: вы активно общаетесь наверняка с жителями, с потенциальными избирателями. Какие темы они поднимают? С какими вопросами они к вам обращаются? Ну и первым предлагаю ответить Михаилу Новикову. Минута на ответ у вас есть.

Михаил Новиков: Жители обращаются с чем – естественно, первое – это то, что я говорил: нехватка мест в детских садах. Не секрет, что многие в детских садах предлагают за место деньги, то есть взятку, предлагают, чтобы давали взятку. Это недопустимо. Плюс медицинское обслуживание – то, что у нас в поликлиниках очень плохое обслуживание: очереди, хамское отношение в регистратурах – это не секрет. И также врачи должным образом не проводят медицинского обследования. Не хватает оборудования в медицинских учреждениях – людям приходится идти в коммерческие структуры, платить большие деньги. Также про лекарства говорят, что очень много попадает лекарств контрафактных…

Ведущий: Резюмирую: детские сады, медицина – это те две темы, по крайней мере с ними обращались.

Михаил Новиков: Ну и транспорт еще.

Ведущий: Спасибо. Минута ваша кончилась. Теперь минута есть у Юрия Лапина. С чем, с какими вопросами обращаются к вам?

Юрий Лапин: Есть один главный вопрос, горький вопрос: граждане обижены на действующую власть. Обещаний много – делается мало. Более того, обещается одно – делается другое – а в итоге получается третье. По многим показаниям состояние здоровья детей ухудшается. И граждан тоже. По многим показателям уровень жизни москвичей снижается. У нас формируется социальное дно общества московского. У нас состояние питания граждан ухудшается. Я не знаю, к чему приведет экспорт продуктов питания, причем сырья для изготовления питания из дальних стран. Нам нужно развивать собственные производства. И возникает вопрос, почему оно было разрушено за эти 20 лет. Это очень серьезный вопрос, на который еще предстоит ответить. Коммунистическая партия готова включиться в работу по поддержке отечественных производителей продуктов питания и всего производства.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 19 округа

Ведущий: Спасибо. Ваше время на ответ кончилось. Я так понимаю, что у нас есть время на то, чтобы задать еще один вопрос от ведущего. Это вопрос, который мы задаем очень многим кандидатам, появляющимся в нашей студии. Представьте, что вы стали депутатом Мосгордумы – что самое первое вы сделаете, что в первую очередь предпримете? Будет ли это как-то связано непосредственно с нуждами района, избирательного участка, от которого вы баллотируетесь? Итак, Михаил отвечает первым.

Михаил Новиков: Первое, что я бы сделал, – это строительство детских садов. Потому что там много молодых семей, которые нуждаются в местах в детском саду. Это первое. С транспортом – очень плохой транспорт. Как я уже говорил, в общественном транспорте жарко в жаркое время, не работают кондиционеры. В холодное время не работает отопление, люди мерзнут. Летом – душно. Очень плохая транспортная структура. Второе – это школьные учреждения. Надо поднимать образование, культуру образования. Раньше детей обучали культуре: общению, культуре как себя вести. Сейчас это не ведется.

Ведущий: Спасибо, Михаил, я не стал вас перебивать, но Юрия я спрошу более конкретно. Вот хотелось бы: что именно вы сделаете? Минута времени у вас.

Юрий Лапин: Я начну все-таки с той сферы, в которой я работаю и которая является центральной во всей жизнедеятельности нашего общества. Я сделаю все для того, чтобы прекратить замещение бесплатной медицины коммерческой. Это не соответствует ни сложившейся медицинской морали и тем моральным убеждениям врачей, которые нас воспитывали, когда мы учились в медицинских вузах. Сейчас врачи тоже поддерживают эти идеи, потому что они понимают, какие изъяны возникают в этой сфере платной медицины, когда целью лечения становится не выздоровление человека, а получение дополнительных экономических выгод. Это неприемлемо. Второе: очень важно будет, я сделаю все, чтобы построить в каждом районе дома пионеров. Это необходимо.

Ведущий: Спасибо. Время истекло. Зато есть время на последнюю минуту, минуту выступления у каждого из кандидатов, и Михаил Новиков – последнее слово вам. Минута у вас.

Михаил Новиков: Дорогие избиратели, я обращаюсь к вам. Я и партия ЛДПР всегда стояли и будем стоять на страже москвичей. Мы всегда будем защищать ваши права. Не секрет, что многие депутаты из 5-го созыва ничего практически не сделали для вас. Посмотрите, что творится у нас с продуктами, с этими развалами арбузными, то, что торгуют возле дорог. Все арбузы сейчас в нитратах, люди травятся. Все фрукты впитывают в себя гадость. Я вас прошу: проголосуйте за партию ЛДПР, за меня лично – и вы увидите, как изменится ваша жизнь.

Ведущий: Спасибо. Минута завершилась. Юрий Лапин, ваше финальное слово. Минута времени ваша.

Юрий Лапин: Уважаемые товарищи. Вы понимаете, что за те минуты, которые нам сегодня предоставили, и спасибо вам большое за это, невозможно было изложить все программные положения моей будущей деятельности. Поэтому я призываю вас принять участие в тех собраниях, которые я организую во дворах домов, в районах, где я баллотируюсь, на тех встречах, которые создаются и проводятся с помощью моих помощников. Пожалуйста, обращайтесь ко мне с вашими предложениями в отношении программы. Я хотел бы пригласить вас на большое мероприятие, которое организуется ЦК КПРФ и МГК КПРФ: 23 августа в 11 часов мы собираемся на площади Революции. Там будут мероприятия, посвященные защите жителей Восточной Украины.

Ведущий: Спасибо. Ваша минута истекла. Спасибо. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва 24" в 15.30.