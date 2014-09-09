Расшифровка дебатов кандидатов от 19-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 19-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 19-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Максим Майоров ("Справедливая Россия"), Михаил Новиков (ЛДПР), Юрий Лапин (КПРФ). M24.ru публикует полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Выборы пройдут 14 сентября, в единый день голосования. Напомню, что они пройдут по мажоритарной системе, будет избрано впервые в Думу этого созыва 45 депутатов – это больше, чем обычно.

Представляю сейчас наших кандидатов, которые сейчас у нас в студии, это кандидаты в депутаты по 19-му избирательному округу, районы Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское. Меня зовут Илья Федоровцев, еще раз здравствуйте. Начинаем. Итак, представляю наших кандидатов именно в том порядке, в котором у нас прошла жеребьевка.

Кандидат №1 – Максим Майоров. Максим, здравствуйте.

Максим Майоров: Здравствуйте.

Ведущий: №2 – Михаил Новиков. Здравствуйте.

Михаил Новиков: Здравствуйте.

Ведущий: №3 – Юрий Лапин. Здравствуйте.

Юрий Лапин: Добрый день.

Избирательный округ № 19 Районы: Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское Кандидаты: Карасева Вера Юрьевна .

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность руководителя организационного управления. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Кругляков Виктор Михайлович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Лапин Юрий Ерминингельдович .

Родился в 1945 году, живет в Москве. Работает в префектуре Южного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доровина Евгения Владимировича по работе в городе Москве. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Майоров Максим Александрович .

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Занимает должность ведущего библиотекаря. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Новиков Михаил Михайлович .

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "КОМПЭЛ регионы". Занимает должность менеджера хозяйственной службы. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Ведущий: Именно в этом порядке мы сейчас пойдем, у нас вначале будет приветственное слово, у каждого из вас. Итак, минута 30, на экранах появился таймер. Прошу, Максим Майоров, вы первый, ваша минута 30.

Максим Майоров: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Максим Майоров, я – кандидат в депутаты Московской городской Думы по 19-му избирательному округу. Я – депутат совета депутатов района Тропарево-Никулино города Москвы, сотрудник Московского государственного университета.

Ведущий: Так, может быть, основные пункты вашей программы?

Максим Майоров: Да.

Ведущий: То есть не только о себе, а что вы планируете делать на этом посту, если вас изберут?

Максим Майоров: У меня пять основных пунктов. Первое – это транспорт, проблема транспорта, в основном это проблемы, связанные с Северо-Восточной хордой. Второе – это социальные проблемы: главным образом это проблематика, связанная с досугом молодежи, населения района. Третье – это проблемы, связанные с безопасностью района, - очень большое количество мигрантов, преступления совершаются: угоны машин, грабежи и так далее. Четвертый пункт – это экология: прежде всего это парк "Кусково" – его сохранение и борьба за развитие данной территории. И пятый пункт – это налаживание взаимосвязи между депутатом и жителями района.

Ведущий: Основные пять пунктов вашей программы?

Максим Майоров: Да, да.

Ведущий: У вас есть конкретные шаги, как вы будете их исполнять?

Максим Майоров: Да, да.

Ведущий: То есть не только пункты, но и есть более подробная программа?

Максим Майоров: Безусловно.

Ведущий: Спасибо, Максим. Мы идем дальше. Кандидат №2 – Михаил Новиков, прошу, ваши полторы минуты.

Михаил Новиков: Здравствуйте, москвичи, дорогие избиратели. Я – кандидат в депутаты в Московскую городскую Думу Новиков Михаил Михайлович, выдвинут политической партией ЛДПР.

Коротко о себе. Родился в 1967 году в Архангельской области, женат, есть дочь, внучка. В данный момент работаю менеджером Департамента безопасности и обеспечения бизнеса в крупной компании.

У нас, в нашей партии, общая программа для всех кандидатов. Здесь указаны все основные проблемы, какие у наших москвичей: это здравоохранение, образование, воспитание молодежи, транспорт, экология, также безопасность. Я больше делаю аспект на образование, на здравоохранение и на самых меньших, кто обеспеченный: это пенсионеры, инвалиды, дети, ветераны войн всевозможных. Здесь, в нашей программе, если кто видел или читал, здесь не только какие наши проблемы, но и как их решать, эти проблемы, здесь написано, в этой программе.

Ведущий: Спасибо, Михаил. Вступительное слово от Михаила Новикова. Идем дальше, кандидат №3, Юрий Лапин. Юрий Ерминингельдович, прошу.

Юрий Лапин: Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Моя фамилия – Лапин, зовут Юрий Ерминингельдович, я – детский врач, доктор медицинских наук, кандидат в депутаты Московской городской Думы по 19-му избирательному округу.

Я работаю в здравоохранении практически всю свою рабочую жизнь. Это дало мне большой опыт – и практический, и научный, поэтому все вопросы. Какие бы ни пришлось мне решать, они будут включать в себя в первую очередь вопросы здоровья. Будь то тарифы на различные платные услуги. Очень важной проблемой будет борьба с коммерциализацией медицины, это факт очень печальный в нашей сегодняшней московской жизни. Большой проблемой станет состояние здоровья детей: показатели состояния здоровья детей ухудшаются сейчас. Большая проблема также состояние здоровья и положение лиц старшего возрастав городе Москве, в том числе так называемой группы детей войны.

Я – руководитель Московского городского регионального отделения общероссийской организации "Дети войны". Этой работой я уже занимаюсь более двух лет. Благодарю за внимание.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 19-го округа

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Юрия Лапина. Уважаемые кандидаты, теперь мы переходим к раунду вопросов и ответов, пойдем в том же порядке. Максим, вы задаете первым вопрос, Максим Майоров задает вопрос для Михаила Новикова. 30 секунд – вопрос, минута – ответ. Прошу.

Максим Майоров: Спасибо. Михаил, как вы намерены решать проблемы безопасности в районе?

Ведущий: Спасибо.

Михаил Новиков: Спасибо за вопрос, Максим. Проблему надо решать каким путем? Во-первых, надо все-таки решать проблему с миграцией: перестать впускать мигрантов в Москву, провести повально проверку, кто находится нелегально – выдворять их из Москвы. Потому что не секрет, что три четверти преступлений производятся мигрантами. Это будь то грабежи, будь то убийства, изнасилования, все что угодно, угон машин – все производится в основном, большинство, мигрантами.

Совершенно буквально недавно я прочитал статью, где написано, что для мигрантов вводится экзамен, и я, в принципе, очень удивился: экзамен какой? То есть мигранты должны, как говорят, нарисовать просто флаг России. Значит, если он нарисовал флаг России, он уже знает русский язык, это парадокс.

Ведущий: Спасибо. Я уверен, что не все, кстати, правильно расположат цвета на флаге России – очень распространенная достаточно ошибка. И в том числе, в экзамене для мигрантов, насколько я помню, есть некий тест по русскому языку, и он не очень простой, это не все даже русскоязычные люди проходят.

Михаил Новиков: Но последнее, которое вот было…

Ведущий: Флаг?

Михаил Новиков: Да.

Ведущий: Возможно. Спасибо, Михаил, теперь вы задаете вопрос для Юрия Лапина. Прошу.

Михаил Новиков: Юрий, вы знаете, что сейчас очень много развелось в Москве всяких коммерческих клиник, которые, честно говоря, лечить толком не могут, а просто высасывают деньги из больных. Скажите, если вы будете депутатом, что вы намерены сделать в этом аспекте? Как вы поступать будете с этими коммерческими организациями медицинскими?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Юрий Лапин: Коммерческие медицинские организации, к сожалению, сейчас у нас реальность, в нашей Москве и в стране. Дело в том, что такие организации, первой задачей их является получение максимальных доходов, как у любой коммерческой организации. Здесь возникает множество этических и правовых вопросов, которые очень плохо отрегулированы в нашем законодательстве детском… Действующем, простите. Я говорю "детском", потому что я детский врач, иногда так бывает.

Этот недостаток, пробел в нашем законодательстве необходимо будет устранить. И нужно будет максимальные усилия приложить, причем с привлечением специалистов разного профиля и разной политической ориентации. И на такие контакты мы будем идти с представителями различных партий, движений, с тем, чтобы нам максимально учесть интересы москвичей разных возрастных групп, разного социального положения. Но целью такой работы будет обеспечение доступности медицинской помощи всем гражданам.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Юрия Лапина. Юрий Ерминингельдович, теперь вы задаете вопрос для Максима Майорова.

Юрий Лапин: Максим, вы – молодой человек, мне это импонирует. Очень важный вопрос: как вы видите, какие основные проблемы, которые сейчас нужно решить – проблемы молодежи, и смотря не только на микроуровне, но и на макроуровне, на уровне государственной политики в интересах молодежи в нашей Москве? Пожалуйста.

Максим Майоров: Спасибо за вопрос. Я вижу главной Пой первое – это занятость молодежи. Много безработной молодежи, к сожалению. Второе – это увлечение молодежи наркотиками и алкоголем. И третья проблема – это проблема занятости молодежи, в частности в районах Новогиреево, Вешняки, Ивановское нет практически центров досуга для молодежи. Отсюда и преступления, наркомания, алкоголизм. Вот три главное проблемы, которые я вижу в сфере молодежи.

Ведущий: Я дополню тогда вопрос. У вас время остается еще на ответ. Хорошо, вот мы предположили, что вас избрали депутатом Московской городской Думы, какие и где центры вы создадите досуговые, и как вы планируете занять молодежь? Вы же не построите завод новый.

Максим Майоров: Безусловно. Во-первых, культурные центра. Раз. Второе, можно будет, допустим, создать службу занятости для молодежи.

Ведущий: Отдельную?

Максим Майоров: Да. Создать курсы переквалификации молодежи на востребованные профессии.

Ведущий: Ответ, в принципе, понятен. Спасибо. Уважаемые кандидаты, у нас еще остается время и на второй раунд вопросов и ответов. Но сейчас я предлагаю перейти к вопросам от меня, потом уже вернемся к вопросам между вами и пойдем уже в обратном порядке.

Максим, первый вопрос к вам. Я слушал внимательно ваше вступительное слово, вы употребляли такие слова как "мигранты" и "безопасность", причем в одном предложении, ставили в один ряд. Понятно, что вы считаете, видимо, что основная проблема – высокое число преступлений идет именно от мигрантов. Пожалуйста, скажите мне, есть ли у вас данные, сколько от общего числа преступлений в 19-м округе совершают именно мигранты, и как вы это планируете решать. Вопрос этот не только московский, но и федеральный. Вы планируете выгнать всех мигрантов? Они тоже нужны для работы.

Максим Майоров: Во-первых, по поводу преступлений я скажу так, что я общаюсь с людьми из этих районов, и они говорят, что мигрантов очень много. Они в подвалах, на улицах, хотя без дела, без работы и начинают нападать на людей, отнимая сумки и так далее. Поэтому я планирую это решать так. Первое. Я буду ставить вопрос о замещении мигрантов дополнительной рабочей силой из регионов нашей страны, где есть много безработных. Второе. Я буду добиваться на законодательном уровне ограничений для притока мигрантов в Москву. И третье. Я буду делать акцент на налаживание диалога с различными мигрантскими сообществами Москвы.

Ведущий: То есть с диаспорами?

Максим Майоров: Да.

Ведущий: Понятно, Максим, спасибо. Михаил, теперь для вас вопрос. Михаил Новиков, кандидат номер 2. Вы говорили, что программа у ЛДПР общая для всех кандидатов в депутаты Московское государственной Думы от всех округов. Хорошо, общая, может, проблемы примерно похожи в разных округах, назовите мне три, а лучше пять главных проблем 19-го округа, в котором вы избираетесь.

Михаил Новиков: Первая – это транспорт. Я сам езжу общественным транспортом, в летнее время жарко, не работают кондиционеры, это все прекрасно знают, кто пользуется общественным транспортом, общественный транспорт надо менять, зимой холодно. Автопарки не обновляются, деньги, выделенные из бюджета, вообще неизвестно куда уходят.

Вторая проблема – это образование. То есть дети только пришли 1 сентября в школу, сразу начались поборы. То есть стали собирать по 2-2,5 тысячи.

Ведущий: Ну родителям надо не платить, а сообщить куда следует.

Михаил Новиков: Ну они, видите, чем мотивируют? Они мотивируют тем, что надо докупить тетради, надо докупить учебники, "вот нам выделили средства, мы повесили занавески, нам эти занавески не нравятся, надо повесить тюлевые". Поборы начались не только в школах, но и в садиках.

Ведущий: Спасибо. Кстати, по поводу поборов я позволю себе высказаться, у меня есть конкретный пример. У моей знакомой в школе тоже пытались собрать деньги, она сообщила, по-моему, в Департамент образования, точно не помню, и мгновенно все прекратилось. По крайней мере, один такой пример я точно знаю.

Теперь вопрос для Юрия Лапина. Юрий Ерминингельдович, вы в вступительном слове большую часть (понятно, это ваш профиль) уделили вопросам здравоохранения. Но кроме этого все-таки что есть еще? Вот Михаил успел сказать про две проблемы, которые он видит в этом округе – это транспорт и образование. Но вот кроме этого что еще?

Юрий Лапин: Проблемы трудоустройства москвичей, острейшая проблема. Молодые люди заканчивают вузы и работают не по специальности. Им не предоставляется работа по той профессии, которую они изучали очень важные годы своей жизни, пять-шесть лет. Эту проблему надо решать.

Вторая очень важная проблема, конечно, экологическая. Она настолько многогранна, и она является квинтэссенцией многих проблем – и экономических, финансовых и так далее. Ее решать нужно буквально сообща народу и власти. Но, к сожалению, такого единства народа и власти, какое требуется для решения практически всех проблем, которые существуют в Москве и в стране в целом, у нас сейчас нет. Власть избегает общаться с народом, спрашивать его мнения по различным вопросам. Иногда примером является то, что экологические проблемы решаются в интересах власти, но не в интересах народа.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 19-го округа

Ведущий: Спасибо. Теперь мы переходим ко второму кругу вопросов и ответов. Как и обещал, пойдем в обратном порядке. То есть сейчас кандидат номер 3 задает вопрос для кандидата номер 2. Это значит, что вы, Юрий Ерминингельдович, задаете вопрос для Михаила Новикова. Прошу.

Юрий Лапин: У меня такой вопрос. Мы можем решать, и будем решать в случае избрания, множество проблем частных: песочница, магазин, качество питания и так далее. Но не кажется ли вам, что пора разработать специальную государственную политику в интересах граждан Москвы, которая охватывала бы все или максимально охватывала бы проблемы, которая отражает интересы москвичей? Такую политику мы могли бы разрабатывать сообща.

Ведущий: Спасибо. Я немного дополню вопрос. Если будете избраны не вы, а Юрий Лапин, то будете вы работать сообща вместе с действующим депутатом Мосгордумы? Это просто дополнение к вопросу.

Михаил Новиков: Да, что касается москвичей, чтобы улучшить их благосостояние, да, я готов сотрудничать, чтобы москвичи более свободно себя чувствовали и чувствовали, что они защищены, что они защищены государством и Правительством Москвы. Юрий правильно задал вопрос по поводу песочницы. Не только в нашем 19-м округе, но и по всей Москве недостаточно детских площадок, и если есть, они очень травматичные, можно сказать. Не зря сколько раз показывали по телевизору и писали, что очень много… даже смертельные случаи были у детей.

Ведущий: Спасибо, понятно. Михаил, теперь вы задаете вопрос для Максима Майорова, прошу.

Михаил Новиков: Максим, вы говорите, что надо заниматься молодежью. Как вы себе видите строительство этих центров? Как ваша партия видит, откуда вы будете брать деньги на это?

Ведущий: Откуда деньги и где строить.

Максим Майоров: Где строить, понятно, в округе есть площадки, где строить.

Михаил Новиков: Но не везде они есть.

Максим Майоров: Ну почему? В каждом районе, в Вешняках, Новогиреево можно найти.

Михаил Новиков: Но эти площадки заняты.

Максим Майоров: Нет, не заняты.

Михаил Новиков: Вы сами знаете, что площадки уже давно распределены и там будут строиться совершенно другие вещи.

Ведущий: Максим, значит, знает, видимо, где есть площади, где можно построить.

Михаил Новиков: Хорошо.

Ведущий: На что?

Максим Майоров: Во-первых, можно построить на деньги города и, во-вторых, привлечь частных инвесторов.

Ведущий: Чем вы будете их привлекать? Для частных инвесторов важна прибыль дальнейшая. Это бизнес, им нужна прибыль. Чем вы будете их привлекать, частных инвесторов?

Максим Майоров: Их можно привлечь возможностью продвижения своего продукта.

Михаил Новиков: То есть вы предлагаете сделать эти центры потом платными? То есть, если там будут какие-то курсы, секции, кружки, они все будут платными, получается?

Ведущий: За все придется платить, да.

Максим Майоров: Ну…

Ведущий: Ничего страшного, у вас еще есть несколько секунд, можете ответить.

Максим Майоров: Просто можно, допустим, сделать социальные цены, как есть в других городах. В Самаре есть сеть социально-спортивных центров, где люди по приемлемым ценам занимаются спортом.

Ведущий: Понятно, спасибо. Максим, теперь вы задаете вопрос, завершая наш круг, для Юрия Лапина. Прошу.

Максим Майоров: Юрий, одной из важнейших проблем является низкий уровень взаимосвязи между депутатом и его избирателями. Как вы планируете решать проблему?

Юрий Лапин: Я не вижу здесь проблем, я здесь вижу важную задачу, вы ее правильно сформулировали. Работа депутата – это каждодневная работа с гражданами, которые доверили ему этот высокий пост. Ни одно обращение, ни одно письменное, ни устное не должно пройти и остаться без внимания депутатов. Очень важно, чтобы решая те задачи, которые на него возлагаются избирателями, депутат обращался к компетентным органам и власти, и, конечно, к гражданам, для которых эти проблемы тоже актуальны. С тем, чтобы не самому многие решать, потому что на все задачи выход трудно, не будучи специалистом по всем вопросам, найти. Но обращаюсь к избирателям, такой выход всегда можно найти, это будет коллективное решение, это то направление нашей деятельности, деятельности нашей партии, которое мы будем использовать.

Ведущий: Спасибо вам. Уважаемые кандидаты, теперь переходим к финальной части – это заключительное слово от каждого из кандидатов. Идем в том же порядке. Максим Майоров, вы первый, прошу. Минута на финал и заключительное слово. Почему за вас должны голосовать?

Максим Майоров: Уважаемые избиратели, 14 сентября состоятся выборы в Московскую городскую Думу VI созыва. Вы придете на участки выбирать достойных людей. Я считаю, что в Думе нового созыва должны быть новые люди, молодые, перспективные, хорошо образованные. Я являюсь одним из них, поэтому предлагаю вам поддержать меня на этих выборах.

Ведущий: Спасибо. Если есть, что еще сказать, у вас есть еще время, или этого достаточно?

Максим Майоров: Нет, все.

Ведущий: Спасибо. Максим Майоров, финальное слово. Идем дальше. Михаил Новиков, прошу, ваше теперь время, ваша минута.

Михаил Новиков: Дорогие избиратели 19-го округа, приглашаю вас 14 сентября прийти всех на выборы и проголосовать за кандидатов от партии ЛДПР. 19-й округ я приглашаю проголосовать за кандидата от ЛДПР Новикова Михаила Михайловича. Что я хочу сказать, добавить к вышесказанному Максимом, что в Московской государственной Думе должны быть депутаты от всех партий. Не только, как в этот раз было в V созыве, что находилось там из 35 человек 32 человека от партии власти, от "Единой России", и 3 человека от компартии. Сами видите, что они за пять лет ничего толком не сделали и никогда не собирались делать. К сожалению, сегодня нет господина Круглякова, мне хотелось очень много задать ему вопросов по этому, по образованию, по всему.

Ведущий: Спасибо. Это финальное слово от Михаила Новикова. И, как раз я напомню, Михаил упомянул, что трое кандидатов от участия в дебатах отказались, все по разным причинам, поэтому каждую причину я, конечно, говорить сейчас не буду. Ну, а мы идем дальше. Теперь финальное слово от Юрия Лапина. Прошу, теперь ваша минута.

Юрий Лапин: Уважаемые москвичи, вам решать какую власть вы будете избирать на предстоящий период. Я просил бы вас помнить о том, что коммунистическая партия Российской Федерации огромный опыт имеет управления не только городом Москвой, но и страной в целом. В эти предыдущие периоды достижения Москвы были неоспоримы. У нас новые методы есть нашей работы. Одним из таких методов является создание вертикали депутатской – депутаты местные, депутаты городские, депутаты Государственной Думы. И частные вопросы, которые касаются окружных избирательных объединений, они будут решаться не только на уровне коммунистов, депутатов городской Думы, но мы привлечем специалистов и государственных, и местных депутатов. Так что, голосуйте за КПРФ.

Ведущий: Спасибо. Это финальное слово от Юрия Лапина. Уважаемые телезрители, я напомню, что у нас сейчас в студии прошли дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу по 19-му избирательному округу – это районы Новогиреево, часть района Вешняки и часть района Ивановское. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" и на "Радио Москвы" завтра в 10 часов. Ну, а сегодня еще будут дебаты, но уже на другом телеканале, "Москва 24", так что подключайтесь. Другие округа тоже активно участвуют в этой дискуссии. Увидимся.