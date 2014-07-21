Михаэль Шумахер. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер до конца лета может покинуть клинику в Лозанне и вернуться домой. Находившемуся почти полгода в коме пилоту предстоит пройти длительный курс реабилитации, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время Шумахер не может разговаривать и самостоятельно двигаться.

Напомним, в конце декабря прошлого года семикратный чемпион "Формулы-1" получил серьезную травму головы, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер упал на спуске и ударился головой о камень. У пилота произошло кровоизлияние в мозг, в госпиталь его доставили в критическом состоянии.

После операции Шумахера погрузили в состояние медикаментозной комы. Он вышел из нее лишь в конце июня.

По сообщениям врачей, полное восстановление организма "Красного барона" практически невозможно, но часть функций, скорее всего, удастся вернуть.