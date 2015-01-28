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Ж/Д и вокзалы

28 января 2015, 12:24

На Киевском направлении меняется расписание девяти электричек

МЖД электрички изменения движения Киевское направление ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С 30 января на Киевском направлении МЖД по техническим причинам меняется расписание девяти пригородных электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, изменено расписание четырех электропоездов на участке Калуга 1– Сухиничи – Главные. Также от 3 до 14 минут позже графика будут отправляться два утренних (№ 6131, №6132), один вечерний (№ 6138) и один ночной (№ 6139) состав. Кроме того, электричка № 6115/6116 Калуга 1 – Москва будет прибывать в Москву на три минуты позже графика в 0.14.

А по выходным дням на две минуты позже расписания, в 16.30 будет отправляться из Малоярославца поезд № 6384, он не будет делать остановки на платформах Сколково и Ожигово.

Помимо этого, из Нары в Москву электричка № 6450 Нара-Москва будет отправляться на две минуты позже, в 22.27. На столько же минут сдвинуто время отправления из Апрелевки в Москву состава № 6536, который проследует без остановки в Переделкине.

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Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Ранее M24.ru сообщало, что для трех электричек Рижского направления Московской железной дороги с 19 января была назначена дополнительная остановка "Опалиха".

Здесь останавливаются электропоезда, отправляющиеся по рабочим дням с Рижского вокзала Москвы в 7.12 (Москва-Дедовск) и в 8.10 (Москва-"Новоиерусалимская"), а также поезд Москва-Дедовск отправлением в 7.12 по выходным. Кроме того, с 19 января изменилось расписание движения двух пригородных поездов на участке "Новоиерусалимская"-Москва: № 6504 отправляется я в столицу на шесть минут раньше графика - в 14.11, на две минуты раньше расписания в 22.03 отходит и №6522.

Напомним, дополнительная остановка на платформе Трехгорка появилась и у трех поездов Белорусского направления МЖД. Остановку делают два утренних электропоезда, следующих в Москву, и один вечерний из столицы.

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