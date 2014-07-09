Из-за ремонта с 14 по 25 июля изменится расписание электричек МЖД

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Из-за плановых ремонтных работ с 14 по 25 июля изменится расписание электричек Белорусского и Казанского направлений Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

На Белорусском направлении по будням будут идти работы на первом главном пути станции "Туманово" перегона Гагарин - Мещерская. В связи с этим на участках Москва - "Кубинка-1", Москва - Можайск, Москва - Одинцово, Москва - Звенигород и Москва - Голицыно из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих не в часы пик. Некоторые электрички на участке Звенигород - Голицыно, Можайск – Бородино и "Кубинка-1" - Можайск пройдут по укороченному маршруту.

На Казанском направлении МЖД из графика выведут две электрички на участке "Рязань-1" - Дивово. Кроме того, изменится время отправления ряда других пригородных поездов. В связи с ремонтом пути станции "Листвянка" с 14 по 18 июля также выводятся из расписания по две электрички на участке "Рязань-1" - Гавердово - "Рязань-1".

Кроме того, с 14 по 15, с 21 по 22 и с 28 по 31 июля столичные железнодорожники займутся реконструкцией участка Большого кольца "81км - Дмитров - Икша - Поварово". Поэтому из расписания выведут по два электропоезда на участке "Поварово 3" - Икша, "Поварово 3" - Яхрома и Александров - Икша.

При этом изменится расписание двух электричек, отправляющихся со станций "Александров 1" и "Яхрома". Помимо этого, с 16 по 19 июля выводятся из расписания по два электропоезда на участках Михнево - Детково, Михнево - Столбовая и шесть пригородных поездов на участке Сандарво - Детково.