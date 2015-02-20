Фото: ТАСС/Сергей Бобулев

Столичные власти на год отложили введение ограничений для грузовиков на въезд на МКАД и Третье транспортное кольцо. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на замглавы департамента транспорта Андрея Корнеева.

Ограничения планируют ввести 1 сентября 2016 года. Соответствующий нормативный акт уже разработан и проходит согласование в правительстве Москвы.

Чем вредны выхлопные газы грузовых автомобилей

Напомним, проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Минтранс разработал в августе прошлого года. Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов.

В Москве с 1 сентября 2015 года должны были запретить въезд на МКАД грузовикам экологического класса ниже "Евро-2", а в пределы Третьего транспортного кольца – фурам ниже "Евро-3". В столице не продают бензин ниже четвертого экологического класса.

Кроме того, с 1 сентября въезд в Москву собирались запретить автобусам экологического класса ниже "Евро-3". В настоящее время грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, но для МКАД экологических ограничений нет.