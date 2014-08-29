Столичный "Локомотив" внес Буссуфа в заявку на сезон

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Московский "Локомотив" внес в заявку на сезон марроканского полузащитника Мбарака Буссуфа под 11-ым номером. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-лиги.

Напомним, что ранее "Локомотив" не включил игроков-"бунтарей" - Буссуфа и Диарра - в заявку для участия в Лиге Европы, а главный тренер москвичей Леонид Кучук не стал ставить игроков даже во второй состав.

Оба футболиста вернулись в расположение команды лишь две недели назад. До этого Буссуфу и Диарру не могли найти на протяжении примерно двух месяцев - игроки не отвечали на телефонные звонки и не спешили посещать тренировки команды.

Спортивный директор "красно-зеленых" Кирилл Котов на встрече с болельщиками заявил, что оба "бунтаря" покинут команду. Когда же оба игрока прибыли в офис "Локомотива" для проведения переговоров, они отказались тренироваться с клубом и потребовали расторжения контракта.