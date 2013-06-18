Славен Билич уволен с поста главного тренера "Локомотива"

Славен Билич. Фото: ИТАР-ТАСС

Наставник столичного "Локомотива" Славен Билич уволен со своего поста. Его преемником стал бывший главный тренер краснодарской "Кубани" Леонид Кучук.

Договор с Биличем был расторгнут 17 июня по взаимному согласию сторон без взаимных претензий, сообщается на официальном сайте клуба. Новый главный тренер - Кучук - будет представлен команде 18 июня.

"Локомотив" под руководством Билича крайне неудачно провел сезон, завершив его на девятом месте. Это самая низкая из позиций, которую "Локомотив" занимал в чемпионатах России.

Несмотря на неудачный результат, ранее была озвучена информация, что президент клуба Ольга Смородская и сам Билич сохранят свои места в структуре команды. Тем не менее, совет директоров принял решение уволить хорватского специалиста.

Кучук тренировал "Кубань" на протяжении части сезона. Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате России и вышел в еврокубки.