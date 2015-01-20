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Ж/Д и вокзалы

20 января 2015, 18:42

ЦППК выберет поставщика поездов для Малого кольца МЖД

Ласточка Малое кольцо МЖД ж/д и вокзалы Иволга

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Центральная пригородная пассажирская компания выберет поставщика поездов для Малого кольца Московской железной дороги. Он определится в ходе открытого аукциона, который пройдет в марте этого года, сообщает пресс-служба ЦППК.

Отметим, движение по Малому кольцу планируют запустить в 2016 году. Основные строительные работы завершат в течение 2015 года.

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

Планируется, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром ежегодно будут пользоваться более 250 миллионов пассажиров. В сутки по МК МЖД будут курсировать 100 пар электричек. Интервал их движения в "часы пик" планируют сократить до 5 минут.

"Москва в цифрах": МКЖД - легкое метрокольцо

Напомним, конкурс на перевозки пассажиров на Малом кольце МЖД в конце 2014 года выиграло ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания". После ввода в эксплуатацию кольца ЦППК в течение 15 лет обязана осуществлять перевозки, продажу билетов, контролировать оплату проезда, обеспечивать содержание и обслуживание электричек.

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