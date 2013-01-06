В усадьбе Кузьминки открылось снежное королевство "Мультиград"

Снежный "Мультиград" открылся в усадьбе Кузьминки

В усадьбе Кузьминки открылось настоящее снежное королевство под названием "Мультиград". Масштабный проект приурочен к 100-летию российской анимации.

Для посетителей здесь организуют визит на мульти-фабрику, где из пластилина, пробок и фантиков от конфет взрослые и дети смогут создать свой собственный мультик. А в сувенирной лавке маленьким гостям предложат обменять полученные во время игры "Невиданная щедрость", золотые алтыны. За волшебные деньги можно приобрести шарф или варежки.

Еще одна увлекательная забава "Мультиграда" - снежный кинотеатр. До 10 марта на самом большом в России экране продемонстрируют шедевры отечественной и зарубежной анимации.

Кроме того, в усадьбе Кузьминки можно полюбоваться ледяными скульптурами известных героев мультфильмов, которые расположились на площади в 4 тысячи квадратных метров.

Также в "Мультиграде" работают айс-кафе, каток и аттракционы.

Вход в волшебный город платный. Стоимость билета для взрослых - 200 рублей, для детей - 150 рублей.