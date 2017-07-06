Редкое демо-видео Nirvana опубликовано в Сети

Кадр из видео

Редкое видео, снятое группой Nirvana, появилось на YouTube-канале американского коллекционера Майка Зиглера. Фрагменты архивной записи появлялись и ранее, но целиком 17-минутное видео опубликовано впервые.

На видео группа запечатлена в 1988 году – тогда еще никому не известные вокалист Курт Кобейн, гитарист Крист Новоселич и на тот момент входивший в состав группы барабанщик Дейл Кровер сняли видео для своей первой демо-записи. Музыка была записана 23 января, днем позже было снято видео. На нем Кобейн и Новоселич играют под фотограмму, а Кровер – живьем.

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Также на канале Зиглера доступны полные (без купюр) интервью Кобейна, Новоселича и Дэйва Грола. Интервью были записаны после концерта в Сиэттле 13 декабря 1993 года и позже легли в основу фильма MTV.

В 2015 году была найдена ранее неизвестная песня Nirvana под названием Sappy. В ноябре того же года песня была издана на виниле.