95 лет назад родился Федерико Феллини

Федерико Феллини. Фото: ТАСС

95 лет в итальянском городе Римини родился Федерико Феллини. Обладатель множества наград, придумавший новый киноязык, мастер прославивший родную Италию на весь мир. О жизни великого режиссера – в материале сетевого издания M24.ru.

Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в Римини. Помимо него в семье было еще двое детей. Федерико окончил монастырскую школу в Фао. Уже в детстве, в свободное от учебы время любил устраивать домашние представления, маски и костюмы для которых делал сам.

Со дня рождения Федерико Феллини исполнилось 95 лет

В 17 лет Феллини переехал во Флоренцию, где учился на репортера и подрабатывал карикатуристом. Еще через год Федерико переехал в Рим, жил в дешевых комнатах по соседству с торговцами-китайцами, ворами и проститутками.

На жизнь Федерико зарабатывал, все теми же рисунками для газет и журналов, а чуть позже написанием текстов для варьете, рекламы и радиопостановок. Через какое-то время публикации Феллини появились в знаменитом журнале "Марк Аврелий".

"Режиссеры тех времен очень здорово рисовали, делали эскизы для фильмов, декорации. У Эйзенштейна даже есть отдельная тема, что режиссер должен четко представлять идею и уметь ее изобразить. Феллини рисовал с детства. Феллини начал как сценарист, написав сценарий к фильму Роберта Росселини "Рим, открытый город". Это был первый серьезный успех послевоенного итальянского кино. Росселини с Феллини и познакомились в мастерской Федерико, где он создавал шаржи, героями которых были освободители-американцы и участники итальянского сопротивления. Росселлини был восхищен талантом Федерико. Сотрудничество началось!"

Валерий Богачев кинокритик, куратор киноклуба "На Варварке"



В 1943 году на римском радио выходили циклы передач о влюбленных. Сюжеты для них писал Феллини. Передачи имели такой успех, что вскоре ему поступило предложение их экранизировать. На съемках молодой режиссер познакомился со своей будущей женой Джульеттой Мазиной, которую на протяжении всей жизни называл главным источником вдохновения.

Федерико и Джульетта неоднократно пытались завести детей, однако безуспешно - в первый раз случился выкидыш, а второй ребенок, названный в честь Феллини, умер через две недели после рождения. Больше попыток завести детей они не предпринимали.

Первый киноуспех пришел к Феллини, как к сценаристу. Совместно с итальянским режиссером Роберто Росселлини и сценаристом Серджо Амидеи он написал сценарий к фильму "Рим, открытый город". Фильм, который считается эталоном неореализма.

Через какое-то время Феллини написал еще несколько сценариев, в том числе к фильму Роберта Росселлини "Пайза". В 1948 году он снялся у Росселлини в картине "Любовь".

Как кинорежиссер Федерико Феллини впервые попробовал себя в 1950 году. Вместе с режиссером и сценаристом Альберто Латтуада он снял фильм "Огни варьете". В будущем Феллини ждало мировое признание и множество интересных работ.



Валерий Богачев кинокритик, куратор киноклуба "На Варварке" "После войны Италия восстанавливалась не только в экономическом плане, но и в культурном. Люди пытались обрести почву под ногами. На этом строилось все кино второй половины XX века, Во главе угла была социальная тематика, в частности - послевоенная безработица. Фильмы Феллини с самого начала были специфическими, и абсолютно не похожими ни на что другое. К сожалению, до наших дней эта национальная самоидентичность кинематографа тогдашней Италии так и не дошла. Кульминационным фильмом для Феллини можно считать ленту "Восемь с половиной". Сочетание реализма, фантастики. Можно сказать - фэнтези. Недаром картина получила "Оскара" и главный приз на Московском кинофестивале в Москве в 1963 году. После этого Феллини начал отходить от реалистической тематики, и, если и обращался к социальной теме, то именно в фэнтезийном контексте. Например, как в его первом цветном фильме "Джульетта и духи"





Последнюю свою картину Феллини снял в 1990 году. В фильме "Голоса Луны" он показал мир с точки зрения сумасшедшего, вышедшего из психиатрической клиники.

Через три года – в 1993 году – Феллини скончался. Когда Италия хоронила режиссера, движение в Риме было остановлено. Многотысячная толпа провожала траурный кортеж аплодисментами. Джульетта Мазина пережила мужа на пять месяцев. Умирая, она просила похоронить ее с фотографией Федерико в руке.