Автомобиль Путина в день инаугурации ехал по пустым улицам

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Столичное управление ГИБДД сообщило, что автомобиль из кортежа Владимира Путина в день его инаугурации на пост президента РФ ехал по пустым улицам в центре Москвы, которые перекрывают при проведении протокольных мероприятий.

Ранее в ГИБДД поступила жалоба с просьбой привлечь к ответственности водителя машины, перевозившей президента, за управление транспортным средством без переднего регистрационного знака.

Однако в ГИБДД отметили, что перемещение кортежа главы государства происходило при полностью закрытом дорожном движении в рамках проведения протокольного мероприятия. Таковыми также являются военные парады или спортивные мероприятия.

Кроме того, в столичном ГАИ подчеркнули, что сейчас проводится служебная проверка в связи с тем, что ответ на жалобу последовал лишь спустя два месяца после ее подачи. По результатам проверки сотрудников, занимавшихся подготовкой указанного ответа, привлекут к дисциплинарной ответственности, передает РИА Новости.