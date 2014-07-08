Состояние Шумахера постепенно улучшается - супруга

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Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера постепенно улучшается, заявила его супруга Коринна в интервью немецкому журналу Neue Post.

"Дела идут в гору, хоть и медленно, но все же ощутимый прогресс уже есть", - сказала жена 45-летнего немецкого автогонщика.

Напомним, 29 декабря прошлого года Шумахер сильно ударился головой о камень, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. Спортсмена доставили в госпиталь на вертолете. В ходе обследования у пострадавшего была диагностирована тяжелая травма головного мозга. Врачи вынуждены были удалить часть черепа гонщика, чтобы снизить риск развития осложнений.

Несколько месяцев гонщик провел в искусственной коме и лишь недавно состояние Шумахера улучшилось. 16 июня стало известно, что Шумахер вышел из комы. Спортсмен был переведен из госпиталя в Гренобле, где пролежал более полугода, в реабилитационную клинику.

Однако врачи сомневаются, что Шумахер сможет вернуться к полноценной жизни. Так, по словам невролога Эрика Ридера, Михаэлю предстоит пройти долгий путь, прежде всего, физической реабилитации. Знаменитому спортсмену необходимо, в первую очередь, наладить взаимодействие с внешним миром и заново научиться двигаться.