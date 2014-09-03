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Свежая пресса

03 сентября 2014, 16:44

Минпромторг предлагает ограничить госзакупки иностранных лекарств

ФАС лекарства свежая пресса фармацевтика Минпромторг

Фото: ИТАР-ТАСС

Минпромторг предлагает ограничить участие иностранных компаний в госзакупках лекарств, которые производятся и в России. Соответствующий законопроект имеется в распоряжении "Коммерсанта".

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Согласно документу, ограничения предлагается ввести для стран, не входящих в Таможенный союз. Так, если для участия в торгах по фармпродукции поступит две заявки от производителей из России, Казахстана или Белоруссии, другие страны в госзакупках участвовать не будут.

Авторы инициативы считают, что это поможет развитию отечественной фармацевтической промышленности. В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан для защиты внутреннего рынка России и развития национальной экономики.

Сейчас государство закупает жизненно необходимые и важнейшие препараты на 159 млрд рублей. При этом доля отечественных препаратов в госзакупках составляет всего 22 процента.

В других профильных ведомствах инициативу Минпромторга не поддержали. Так, в Федеральной антимонопольной службе считают, что заявки на торги будут подавать несколько дистрибуторов одного российского производителя, и это необоснованно ограничит иностранные компании в доступе к закупкам. В Минэкономики вместо этого предлагают установить для российских производителей преференции - оставить для них 15 процентов.

Отметим, что, согласно госпрограмме развития фармацевтической промышленности, объем отечественных лекарств в перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов к 2018 году должен составлять 90%.

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