Джонни Депп сыграет в комедии вместе со своей дочерью

Джонни Депп. Фото: imdb.com

Джонни Депп сыграет в комедийном экшене вместе со своей дочкой Лили-Роуз Депп. Фильм Yoga Hosers ("Двинутые на йоге") расскажет о двух 15-летних девочках, которые вместе со знаменитым охотником за головами борются со злом.

Приключенческий экшен снимет Кевин Смит ("Клерки", "Догма", "Вероника Марс"), он же напишет сценарий фильма. Режиссер тоже подключит к проекту свою дочь - Харли Куинн Смит, сообщает The Hollywood Reporter. Кевин Смит – автор большого количества комиксов, в частности, он писал про Супермена для Marvel.

Комедия познакомит зрителей с канадскими мифами и культурой. События развернутся в провинции Манитоба, где живут главные героини (дочки Смита и Деппа). Они становятся свидетельницами пробуждения древнего канадского зла, а затем присоединяются к легендарному охотнику за головами из Монреаля (Депп), чтобы бороться за спасение мира.

"Двинутые на йоге" не станет кинодебютом Лили-Роуз. Осенью в прокат выйдет фильм "Бивень" (Tusk) того же Смита, где также снялась дочь Деппа. Правда, в этом хорроре роль у нее совсем небольшая.