В Домодедове составили рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков

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Столичный аэропорт Домодедово составил рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков по итогам июля. В числе лидеров оказалась компания "Трансаэро", которая в предыдущем месяце выполнила без задержек максимальное количество рейсов, сообщает Москомтуризм.

В список пунктуальных компаний Домодедова также вошли авиаперевозчики "Россия", "Ижавиа", "Тулпар Эйр", Lufthansa, Azerbaijan Airlines, Air Arabia и Qatar Airways.

Аэропорт ежемесячно составляет рейтинги авиакомпаний-партнеров, отправление и прибытие рейсов которых минимально отклоняются от расписания. Списки составляются в нескольких различных категориях - в зависимости от частоты выполнения рейсов.

Компания "Трансаэро" в июле точно выполнила 1364 рейса, "Россия" – 241, "Ижавиа" – 97, "Тулпар Эйр" – 18.

Зарубежные перевозчики-партнеры Домодедова оценивались отдельно. Самой пунктуальной среди них стала Lufthansa – на ее июльском счету 191 точный рейс. Azerbaijan Airlines осуществила без задержек 122 рейса, Qatar Airways – 53, Air Arabia – 22.

Ежемесячный конкурс пунктуальности авиакомпаний-партнеров проводится столичным аэропортом Домодедово уже более шести лет. Ежемесячный конкурс пунктуальности авиакомпаний-партнеров проводится столичным аэропортом Домодедово уже более шести лет. По данным на начало августа, из Домодедово выполняют рейсы 86 авиакомпаний по 242 внутренним и международным направлениям, 87 из них уникальны для московского авиационного узла.





Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, в июне Росавиация составила собственный рейтинг российских авиаперевозчиков по задержке вылетов. Больше всего задержанных рейсов в первом летнем месяце оказалось у авиакомпании "Уральские авиалинии" – 402. Чуть меньше отложенных вылетов у "Ютэйр" – 367. У "Оренбургских авиалиний" также значительное количество задержек – 181.