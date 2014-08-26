В Домодедове составили рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков

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Столичный аэропорт Домодедово составил рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков по итогам июля. В числе лидеров оказалась компания "Трансаэро", которая в предыдущем месяце выполнила без задержек максимальное количество рейсов, сообщает Москомтуризм.
В список пунктуальных компаний Домодедова также вошли авиаперевозчики "Россия", "Ижавиа", "Тулпар Эйр", Lufthansa, Azerbaijan Airlines, Air Arabia и Qatar Airways.
Аэропорт ежемесячно составляет рейтинги авиакомпаний-партнеров, отправление и прибытие рейсов которых минимально отклоняются от расписания. Списки составляются в нескольких различных категориях - в зависимости от частоты выполнения рейсов.
Компания "Трансаэро" в июле точно выполнила 1364 рейса, "Россия" – 241, "Ижавиа" – 97, "Тулпар Эйр" – 18.
Зарубежные перевозчики-партнеры Домодедова оценивались отдельно. Самой пунктуальной среди них стала Lufthansa – на ее июльском счету 191 точный рейс. Azerbaijan Airlines осуществила без задержек 122 рейса, Qatar Airways – 53, Air Arabia – 22.
По данным на начало августа, из Домодедово выполняют рейсы 86 авиакомпаний по 242 внутренним и международным направлениям, 87 из них уникальны для московского авиационного узла.
Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, в июне Росавиация составила собственный рейтинг российских авиаперевозчиков по задержке вылетов. Больше всего задержанных рейсов в первом летнем месяце оказалось у авиакомпании "Уральские авиалинии" – 402. Чуть меньше отложенных вылетов у "Ютэйр" – 367. У "Оренбургских авиалиний" также значительное количество задержек – 181.
ПРАВА ПАССАЖИРОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЙСАВ случае задержки рейса детям до 7 лет и сопровождающим их пассажирам обязаны предоставить доступ в комнату матери и ребенка. Если рейс задерживается на срок от 2 часов, авиакомпания обязана дать возможность сделать два звонка по телефону или отправить 2 сообщения по электронной почте. Также пассажирам должны раздавать прохладительные напитки.
Если рейс задерживается более, чем на 4 часа, компания обязаны предоставить клиентам горячее питание. Горячие блюда должны выдавать каждые 6-8 часов в зависимости от времени суток. Если вылет откладывается более, чем на 6 часов в ночное время или более 8 часов в дневное, пассажирам должны предоставить гостиницу. При этом компания должны организовать трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно.
Компания не имеет права размещать пассажиров с посторонними людьми. Если компания организует перелет бортом другого перевозчика, с пассажиров не имеют права требовать доплату. При значительной задержке рейса клиента могут потребовать неустойку - 25 процентов МРОТ за 1 час просрочки доставки, но не более 50 процентов от стоимости билета.
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