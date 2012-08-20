Суд засекретил процесс по делу о теракте в аэропорту Домодедово

ИТАР-ТАСС

Московский областной суд сегодня засекретил судебный процесс по уголовному делу о теракте в аэропорту Домодедово в январе 2011 года.

О решении суда стало известно после окончания предварительных слушаний, которые проходили в закрытом режиме, передает ИТАР-ТАСС. Рассмотрение дела по существу назначено на 27 августа.

На скамье подсудимых - братья Ислам и Илез Яндиевы, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев, которых обвиняют в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, взрывчатых веществ.

По версии следствия, 24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев в зале прибытия пассажиров международных авиалиний Домодедово привел в действие взрывное устройство мощностью около 5 кг тротила с поражающими элементами. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека.

Обвинение считает, что подсудимые помогли Евлоеву приехать в Москву, арендовали квартиру для его проживания, передали "пояс смертника" и выбрали место совершения теракта.