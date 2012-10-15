Форма поиска по сайту

Новости

15 октября 2012, 11:24

Регионы

Три рейса в Санкт-Петербург сели в Москве из-за тумана над "Пулково"

Фото: ИТАР-ТАСС

Три самолета, летевшие в Санкт-Петербург, приземлились в Москве из-за тумана в "Пулково". Сам аэропорт работает в штатном режиме, погодные условия над северной столицей улучшились.

Как сообщает РИА Новости, экипажи самолетов из Ижевска, Москвы и Волгограда самостоятельно приняли решение о посадке в московском "Домодедово", несмотря на то, что петербургский аэропорт мог их принять.

Погодные условия в Санкт-Петербурге ухудшились в воскресенье, 14 октября. Тогда в "Пулково" были задержаны 24 рейса на вылет, и 14 прибывающих самолетов отправлены в аэропорты Москвы, Таллина и Архангельска.

