Три рейса в Санкт-Петербург сели в Москве из-за тумана над "Пулково"

Фото: ИТАР-ТАСС

Три самолета, летевшие в Санкт-Петербург, приземлились в Москве из-за тумана в "Пулково". Сам аэропорт работает в штатном режиме, погодные условия над северной столицей улучшились.

Как сообщает РИА Новости, экипажи самолетов из Ижевска, Москвы и Волгограда самостоятельно приняли решение о посадке в московском "Домодедово", несмотря на то, что петербургский аэропорт мог их принять.

Погодные условия в Санкт-Петербурге ухудшились в воскресенье, 14 октября. Тогда в "Пулково" были задержаны 24 рейса на вылет, и 14 прибывающих самолетов отправлены в аэропорты Москвы, Таллина и Архангельска.