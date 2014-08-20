В 2015 году в Новой Москве введут в строй 30% всего жилья столицы - мэр

Ежегодный объем инвестиций в Новую Москву достигнет 500 млрд рублей

Объем жилья в Новой Москве, введенного в строй в 2015 году, составит треть от общегородского, заявил Сергей Собянин на совещании по вопросам развития новых территорий столицы, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мэр добавил, что всего с момента расширения Москвы на присоединенных территориях появилось 3,2 миллиона квадратных метров жилья, причем в год планируется строить по 5 миллионов квадратных метров. При этом размер ежегодных инвестиций в развитие ТиНАО может достичь 500 миллиардов рублей.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Новая Москва не должна стать очередным "спальным районом". Премьер сказал, что территорию нужно рационально использовать с точки зрения расселения и распределения административных функций. Глава правительства подчеркнул, что за время, прошедшее с момента расширения столицы, новые территории "полноценно интегрировались" в территорию столицы.

"Основная цель - сформировать комфортную городскую среду и сделать Новую Москву современной. Также надо решить проблему с переносом офисов и освободить исторический центр столицы", - подчеркнул Медведев.

Ранее M24.ru сообщало, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест. Для этого предлагается создать 12 "точек роста" и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.

Так, уже построен бизнес-парк "Румянцево", который был открыт в конце 2007 года в трех километрах от МКАД - на сегодняшний день это самая динамично развивающаяся "точка роста". Среди его арендаторов такие компании как "Газпром", "Сбербанк", "Х5 Retail Group" (владеет крупными торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и т.д.), ВТБ24, "Уралсиб Банк", "Комтех", "Теплоком", "Комус" и другие.

Рядом с ним возводят офисный парк ComCity, который строится по принципу "город в городе" – с зонами отдыха, торговой галереей, зоной обслуживания и фитнес-центром.

Появится деловой центр и в Коммунарке, за 10 лет там планируется создать три крупных кластера: образовательный, медицинский и административно-деловой. Общая площадь входящих в них объектов превысит 3 миллиона квадратных метров.

Напомним, 1 июля исполнилось два года с того момента, как к Москве присоединили 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья.

Присоединение территорий позволило реализовать новую градостроительную политику, направленную на полицентрическое развитие города: "Большая Москва" будет иметь сразу несколько центров деловой активности, в которых планируется создать новые рабочие места для горожан. Всего же в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и миллион рабочих мест.



Как планируют развивать Новую Москву

Кроме того, столичные власти намерены сформировать порядка двенадцати социально-деловых кластеров, или точек роста. Основной принцип при градостроительном развитии этих кластеров - это территории вокруг населенных пунктов и близость к транспортным магистралям.

Также среди наиболее приоритетных задач столичных властей - открытие новых станций метрополитена на территории новой Москвы и развитие дорожной сети.

В настоящее время строятся поперечные связи, например, дорога Солнцево - Бутово - Видное. Власти собираются также пустить трамвай, который свяжет станции Курского направления железной дороги со станциями Киевского направления.

Рекордными темпами проходит и строительство метро - про словам Дмитрия Медведева, в Новой Москве в течение пяти лет откроются 17 станций подземки. Так, в ТиНАО будет продлена Сокольническая линия, и на новой территории в 2014 году построят станции "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево". А в районы Ново-Переделкина и поселения Внуково протянут Калининско-Солнцевскую линию. Кроме того, будет построена новая линия от Новаторов до Коммунарки, ее длина составит примерно 15 километров.



"Москва в цифрах": Строительство метро в Новой Москве

Добавим, что за прошедшие два года в Новой Москве было построено 7 детских садов, 2 школы и 2 поликлиники.

Еще восемь объектов здравоохранения должны быть построены на присоединенных территориях в ближайшие три года. В Троицке запланированы медицинский комплекс на 600 мест и подстанция скорой помощи на десять машин, в Щербинке и поселении Воскресенское появятся две новые поликлиники на 550 и 300 посещений в смену соответственно.