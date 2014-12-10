Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

10 декабря 2014, 12:50

Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года

Дмитрий Медведев инфляция итоги года

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС/ Александр Астафьев

В среду, 10 декабря, В рамках пресс-конференции 10 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года. По его словам, 2014-й был "исключительным и очень плотным".

"В этом году у нас были и достижения, и проблемы. В нашей экономике накапливались негативные тенденции. Фактически мы не выходили из кризиса 2008 года в полном объеме, однако в этом году смогли выйти на положительный результат. По итогам годам будет прирост ВВП. Однако у нас наметился рост цен, инфляция, которая составит более 9 процентов в год. В этом смысле итоги года весьма противоречивые", - сообщил Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканала "Россия-1".

Медведев прокмментировал сиутацию с падением цен на нефть, приводящим к ослаблению рубля. По его словам, в подобных экономических процессах всегда есть как положительные, так и отрицательные моменты, однако в целом на экономике страны ослабление рубля сказывается негативно.

"Увеличивается импорт, уменьшается покупательная способность людей. Положительные моменты: экспортеры получают большее количество рублей, а значит, большее количество товара. Но в целом для нашей экономики это невыгодно. Рубль избыточно переослаблен", - пояснил премьер-министр.

Ссылки по теме

При этом Дмитрий Медведев напомнил о ситуации, которая сложилась в 2008 году: когда произошел кризис, многие поменяли рубли на валюту, однако затем рубль укрепился, и те, кто поспешил с выводами, потеряли часть своих денег. По словам премьер-министра, гражданам "нужно набраться терпения и не принимать скоропалительных решений". Он добавил, что власти будут проводить индексацию.

Добавим, что в начале декабря Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости снизить темпы инфляции до четырех процентов в год.

Отметим, что нынешняя беседа Дмитрия Медведева с журналистами стала его седьмой по счету большой пресс-конференцией. Впервые такая беседа состоялась в декабре 2008 года, когда Медведев занимал пост президента России.

В прошлом году премьер-министр пообщался в таком формате с журналистами 6 декабря.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать