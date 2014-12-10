Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС/ Александр Астафьев

В среду, 10 декабря, В рамках пресс-конференции 10 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года. По его словам, 2014-й был "исключительным и очень плотным".

"В этом году у нас были и достижения, и проблемы. В нашей экономике накапливались негативные тенденции. Фактически мы не выходили из кризиса 2008 года в полном объеме, однако в этом году смогли выйти на положительный результат. По итогам годам будет прирост ВВП. Однако у нас наметился рост цен, инфляция, которая составит более 9 процентов в год. В этом смысле итоги года весьма противоречивые", - сообщил Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканала "Россия-1".

Медведев прокмментировал сиутацию с падением цен на нефть, приводящим к ослаблению рубля. По его словам, в подобных экономических процессах всегда есть как положительные, так и отрицательные моменты, однако в целом на экономике страны ослабление рубля сказывается негативно.

"Увеличивается импорт, уменьшается покупательная способность людей. Положительные моменты: экспортеры получают большее количество рублей, а значит, большее количество товара. Но в целом для нашей экономики это невыгодно. Рубль избыточно переослаблен", - пояснил премьер-министр.

При этом Дмитрий Медведев напомнил о ситуации, которая сложилась в 2008 году: когда произошел кризис, многие поменяли рубли на валюту, однако затем рубль укрепился, и те, кто поспешил с выводами, потеряли часть своих денег. По словам премьер-министра, гражданам "нужно набраться терпения и не принимать скоропалительных решений". Он добавил, что власти будут проводить индексацию.

Добавим, что в начале декабря Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости снизить темпы инфляции до четырех процентов в год.

Отметим, что нынешняя беседа Дмитрия Медведева с журналистами стала его седьмой по счету большой пресс-конференцией. Впервые такая беседа состоялась в декабре 2008 года, когда Медведев занимал пост президента России.

В прошлом году премьер-министр пообщался в таком формате с журналистами 6 декабря.