Около 22 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Москве ко дню Победы

"Это наш город": В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Около 22 тысяч георгиевских ленточек раздадут москвичам в этом году, передает Агентству "Москва" со ссылкой на Всероссийское общественное движение "Волонтеры победы". Активисты движения отвечают за распространение ленточек, которые можно получить до 9 мая включительно в десяти городских пунктах.

"Всего в этом году наши активисты заготовили около 22 тысяч георгиевских ленточек. Акция началась активно, люди подходят, разбирают ленточки – и молодежь, и взрослые. Многие поздравляют с праздниками, рассказывают истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Около 20 тысяч ленточек уже раздали, 1,5 тысячи из них отдали "Ночным волкам", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, ленточку можно получить в точках раздачи на Манежной площади, Старом Арбате, в Парке Горького, на ВДНХ, Парке Сокольники, на Воробьевых горах, площади Маяковского, улице Кузнецкий мост, а также у станций метро "Третьяковская" и "Чистые пруды". На каждой точке в течение дня дежурит по три-четыре волонтера. Акция стартовала 22 апреля, раздавать георгиевские ленточки будут до 9 мая включительно.

Ежегодная общественная акция "Георгиевская ленточка" прошла впервые в 2005 году. В этом году участие в акции примут все регионы России. Также к акции присоединятся россияне в более чем 70 странах мира.