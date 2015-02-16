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16 февраля, 13:35

Центробанк не выпустит двухтысячную купюру с изображением Владивостока

Центробанк новые купюры Владивосток Российская общественная инициатива

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банк России не планирует выпускать купюру достоинством две тысячи рублей с изображением Владивостока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточное главное управление Центробанка России.

Жители страны не испытывают необходимости в банкнотах нового номинала, считают в Центробанке.

"Решение о введении новых денежных знаков принимается с учетом экономической ситуации в стране. Также учитывается соотношение между объемами наличных и безналичных платежей. Существующий ряд банкнот Банка России полностью удовлетворяет потребностям наличного денежного обращения", - пояснили в Банке России.

Отметим, ранее предложение выпустить купюру номиналом 2 тысячи рублей с изображением Владивостока было высказано на портале Change.org.

Авторами идеи выступило барнаульское креативное агентство. Художники предложили изобразить на банкноте Золотой мост, герб Владивостока, вершину ростральной колонны с парусником "Манджур" и вагончик фуникулера.

Фото: change.org

По мнению авторов идеи, номинал купюры мог стать отсылкой к песне группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". "Новая купюра даст возможность открыть, помимо покупательской способности современного российского рубля, его культурно-эстетическую ценность, заставит по новому увидеть привычные рубли", – отметили они.

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В сентябре предложение ввести в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей высказывалось на сайте движения "Российская общественная инициатива" (РОИ). Авторы инициативы отметили, что "в современной России остро стоит проблема с мелкими деньгами".

По мнению инициаторов введения новых купюр, проблемы со сдачей в магазинах в СССР были редкостью, поскольку каждая следующая по достоинству банкнота была крупнее предыдущей примерно в два раза. "Современные купюры обладают достоинством в 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей, то есть шаг между купюрами обычно в 5 раз", - сказано в тексте инициативы.

Одновременно авторы предлагали изъять из обращения часть пятитысячных купюр, чтобы денежная масса не увеличилась.

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