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Культура

10 декабря 2012, 17:16

Венсан Перес представит выставку фотографий звезд Большого театра

Большая Москва выставки фотографии балет галереи

Фото: ruarts.ru

Французский актер, режиссер, сценарист и фотограф Венсан Перес представит москвичам свой новый фотопроект под названием "Большой". Мастер запечатлел звезд Большого театра: Николая Цискаридзе, Екатерину Шипулину, Марию Александрову, Светлану Захарову и других артистов. Посетители выставки увидят кадры, отснятые во время репетиций, а также портреты прим театра.

Представленные в галерее актуального искусства RuArts работы являются частью масштабного международного проекта "Париж-Москва". Перес уже работал со звездами парижской Гранд-Опера: Николя Ле Риш и Элизабет Платель, сообщили организаторы.

Добавим, что одним из главных увлечений юности Венсана Переса была фотокамера. В 15 лет он начал заниматься фотографией на профессиональном уровне. Позже решил совмещать фотографию с актерской деятельностью.

Сегодня звезда кино Перес продолжает работать с журналами Premiere и Milk. Кроме того, он является участником выставок во Франции и России. В 2011 году Венсан привез в нашу страну экспозицию "От Владивостока до Парижа".

Выставка "Большой" будет работать с 8 декабря по 19 января.

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