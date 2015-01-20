Александр Скляр: "Любить Феллини можно хотя бы за музыкальный ряд"

Фото: M24.ru

95 лет назад в итальянском городе Римини родился Федерико Феллини. Поклонник режиссера, музыкант Александр Скляр рассказал нам о своем отношении к творчеству режиссера и про альбом "Город Х", созданный под впечатлением от путешествия по феллиниевскому "Городу женщин".

За что любить Феллини

"Феллини – признанный мировой мастер кино. Навряд ли найдется киноман, который к нему равнодушен. Любить Феллини можно хотя бы за музыкальный ряд. Ведь он относился к музыке, как к необходимой составляющей кинематографа.

Причем у него был хороший музыкальный вкус, так что он достаточно скрупулезно подбирал саундтреки. Какую ленту не возьми – будь то "Репетиция оркестра", "Амаркорд", "Ночи Кабирии" или "Город женщин". Когда в моем сознании возникают эти картины, почти всегда они ассоциируются с музыкальным рядом"

Фото: M24.ru

От "Города женщин" к "Городу Х"

"Когда я делал альбом "Город Х", то не подразумевал Феллини. А когда он уже был готов, я ассоциативно вспомнил фильм Феллини "Город женщин". Пересмотрев его, я понял, что концептуальный взгляд на город Феллини можно сопоставить с моей работой и выпустить их вместе, на двух дисках.

Мой самый любимый фильм у Феллини – "Амаркорд". Он хорошо ложится на мое мировосприятие. Я не люблю ностальгировать, но иногда в памяти всплывают картины из прошлого. То, как они выстраиваются у Феллини, мне очень близко, это полностью законченное произведение. Про "Город женщин" я так сказать не могу, а вот "Амаркорд" от начала до конца эстетически закончен. Такое четко обозначенное высказывание.

Как художник он создал полотна, которые пережили свое время, переживут и наше, став достоянием будущего. Например, в "Репетиции оркестра" затронута вечная тема музыканта и дирижера. Но в данном случае это метафора. Мы можем сравнить эти образы с обществом и его лидером. Подобная трактовка точно не потеряет своей актуальности"

Фото: M24.ru

Вопросы творческой организации

"Кино – это более сложный и многосоставной процесс, нежели музыка. В отличие от нее, это коллективная работа. У нас, конечно, коллектив, но он маленький и им проще управлять и найти взаимопонимание. В кино же в большей степени требуется организационная роль лидера, то есть режиссера. Для того чтобы рулить таким процессом как кино, человеку нужны очень мощные организационные качества.

Поэтому кино отнимает гораздо больше сил - если мы говорим о высоких мастерах этого дела - чем у рядового музыканта. Кино – один из самых энергозатратных видов искусства. Но при этом результат прямо пропорционален затратам. Да, пожалуй, кино - один из самых результативных видов искусства по воздействию на массы людей"

Дмитрий Кокоулин